ח"כ אוהד טל פנה לחברי סיעת הציונות הדתית בהודעה פנימית בעקבות התנגדותו של ח"כ משה סולומון בהצבעה על חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית והעונש שספג מהשר בצלאל סמוטריץ' בהדחה מוועדות הכנסת.

טל הבהיר כי ההתנהלות של סולומון פגעה במשמעת הסיעתית והתרחשה ללא פנייה מוקדמת ליו"ר הסיעה או למנהיגות המפלגה.

הוא ציין כי הסיעה קיימה בתחילת השבוע ישיבה בה הוחלט באופן משותף שהצבעה על החוק תתבצע בהתאם לשינויים שהוסכמו, וכי כל חילוקי דעות פנימיים צריכים להיפתר בדרך מסודרת: שיח עם יו"ר הסיעה או יו"ר המפלגה, אפשרות להצביע באופן מתואם או לפטור מההצבעה.

בפנייתו הדגיש טל כי ההתמקדות בהצבעה אינה נוגעת למחלוקת על גיוס החרדים, וכי החוק עלה לפי ההסכמות הסיעתיות. הוא קרא לחברי הסיעה לנהל את הדיונים הפנימיים בכבוד הדדי ובשקיפות, תוך שמירה על אחדות ושותפות.

חברי הכנסת של הציונות הדתית הביעו תמיכה בהודעתו של טל, והדגישו את חשיבות השמירה על משמעת סיעתית ודיון אחראי במחלוקות פנימיות, על מנת לאפשר פעולה מתואמת וסולידריות בתוך הסיעה.