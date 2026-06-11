הרב נחום שיינין, חבר בית הדין הרבני הגדול ולשעבר אב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב, נפטר היום בגיל 89.

הרב שיינין נולד לאביו הרב מנחם מנדל שיינין, ששימש משגיח רוחני בישיבת רחובות והיה מתלמידיו הקרובים של "הסבא מסלבודקה" הרב נתן צבי פינקל.

בנעוריו למד בישיבת "אור ישראל" בפתח תקווה ולאחר מכן בישיבת פוניבז', שם התקרב לרב אליעזר מן שך זצ"ל, מי שנחשב מאוחר יותר למנהיג היהדות החרדית, וקשר זה ליווה אותו לאורך כל חייו.

לאחר נישואיו לרעייתו הרבנית טובה שנפטרה בשנת 2020, התגורר הרב שיינין בבני ברק.

הוא כיהן כאב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב עד 2007, ומשנת 2008 שימש כדיין בבית הדין הרבני הגדול, שם נודע כדיין יסודי ובלתי מתפשר. במקביל שימש כראש כולל "טוב התורה" וכרב בית הכנסת "היכל משה יצחק" בבני ברק.

הרב שיינין השאיר אחריו ילדים ונכדים, ביניהם בנו הרב אברהם שיינין. אחיו הצעיר הוא הרב יוסף שיינין, רבה של אשדוד.

הלווייתו יצאה היום בשעה 15:30 מבית מדרשו ברחוב בעל שם טוב 16 בבני ברק, בדרכה לבית העלמין של ישיבת פוניבז' שם נטמן.