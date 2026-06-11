ניסיון לפנות את המפגינים דוברות המשטרה

מפגינים חרדים חסמו הערב (חמישי) את מסילת הרכבת באזור תחנת תל אביב ההגנה לצד מספר כבישים מרכזיים במרכז הארץ, במסגרת מחאה שהובילה לשיבושים משמעותיים בתנועת הרכבות וכלי הרכב.

במהלך הפגנה בדרך דרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה, סמוך למחלף גהה, נפצע עובר אורח כבן 93 באורח בינוני מדריסת רכב שדהר בין המפגינים שחסמו את דרכו. הוא פונה לבית החולים בילינסון במצב בינוני, עם חבלת ראש.

במקביל, במהלך הפגנה בכביש 1 בסמוך למחלף גנות, נפגע מפגין בן 21. הוא פונה לבית חולים במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובראש.

בתיעוד שהופץ נראית נהגת משאית מתעמתת עם מפגינים כשהיא מחזיקה מוט ברזל. בתיעוד נראים גם מפגינים המגיבים בבעיטות ובאגרופים במהלך העימות שהתפתח בכביש.

בעקבות החסימה המשטרה הנחתה לסגור את מקטע המסילה שבין התחנה ללוד, ותנועת הרכבות באזור הופסקה עד לפינוי המפגינים וחידוש הפעילות. מרכבת ישראל נמסר כי חלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ וכן נרשמים עומסים כבדים.

בהודעת רכבת ישראל הובהר המצב, "בשל כניסת מפגינים לשטחי המסילה באיזור גנות בניגוד להנחיות ותוך סיכון משמעותי לבטיחותם, הופסקה זמנית בהנחיית המשטרה תנועת הרכבות באיזור וחלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ, וכן נרשמים עומסים. התנועה תחודש עם פינוי המפגינים משטחי המסילה".

במקביל לעיכובים בתנועת הרכבות, משטרת ישראל עדכנה כי בעקבות מחאות החרדים הקיצונים נחסמו מספר צירי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ.

כביש 6 באזור מנהרת חדיד סגור לתנועה בשני הכיוונים. בנוסף לכך, כביש 1 באזור גנות לכיוון מערב וכביש 4 בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים חסומים לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים.

במשטרה עוקבים אחר התפתחות המחאות וקוראים לציבור הנהגים שלא להגיע לאזורי החסימה השונים. השוטרים פועלים להכוונת התנועה ומבקשים מהציבור להישמע להוראות כוחות הביטחון בשטח ולהשתמש בדרכים חלופיות.