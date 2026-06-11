השמדת תשתיות טרור במרחב דובר צה"ל

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 36, השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית ולטיהור מרחב צפון נחל הסלוקי בדרום לבנון.

בצה"ל ציינו כי המבצע בוצע כחלק מהמאמץ לחיזוק השליטה המבצעית במרחב ולהסרת האיום הישיר על יישובי אצבע הגליל ומטולה.

לפי הודעת צה"ל, מרחב נחל הסלוקי שימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ ולביצוע ירי תלול מסלול לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור.

במהלך הפעילות פעלו הכוחות בשיתוף חיל האוויר והשמידו מאות תשתיות טרור. בנוסף חוסלו יותר מ-50 מחבלים שפעלו במרחב.

במהלך הסריקות והפעילות הקרקעית איתרו הכוחות אמצעי לחימה רבים, בהם מטעני חבלה, טילי נ"ט ומשגרי נ"ט שהוחזקו בידי חיזבאללה.

בצה"ל הדגישו כי המבצע מהווה חלק מהמאמץ המתמשך להסרת איומים מגבול הצפון ולפגיעה בתשתיות הצבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.