גילוי נדיר סמוך למקום המשכן ללא קרדיט

צוות החפירה הארכיאולוגית הפועל באתר התיירות שילה הקדומה חשף בימים האחרונים שלושה קנקני אגירה גדולים ומרשימים בני אלפי שנים, סמוך לאזור שבו עמד המשכן בתקופת המקרא.

הממצא המיוחד התגלה במסגרת עונת החפירות השנתית שמובילים אתר התיירות שילה הקדומה ועמותת משכן שילה. הפרויקט המדעי מתקיים בשיתוף פעולה הדוק עם קצין מטה ארכיאולוגיה במשרד המורשת.

הקנקנים הגדולים התגלו במהלך עבודות עומק שביצעו הארכיאולוגים בשטח חפירה שבו נחשפו קודם לכן כ-10,000 עצמות בעלי חיים, כלי חרס רבים מתקופת הברונזה המאוחרת וכן מנחות מזהב ומכסף.

מטרת החפירה הנוכחית הייתה להגיע בשטח המדובר עד לסלע האם, ובכך להשלים את הבנת הרצף השכבתי המלא של האתר ההיסטורי.

במהלך העבודה נחשפו שלושת הקנקנים בשכבה קדומה במיוחד מתקופת הברונזה התיכונה, מתחת לממצאים מתקופת הברונזה המאוחרת ומתחת לשכבות מתקופת הברזל.

כעת צפויים קנקני החרס המרשימים לעבור חפירה מעבדתית מדוקדקת ושורה של בדיקות מדעיות שיסייעו לקבוע את גילם המדויק ואת השימוש המקורי שנעשה בהם.

ההערכה הראשונית של החוקרים באתר היא כי מדובר בכלי אגירה ששימשו בעת העתיקה לאחסון של תוצרת חקלאית מגוונת. בין היתר, מעריכים כי הכלים הכילו ענבים, יין, שמן זית ומוצרים נוספים שהיו חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום באזור זה לפני אלפי שנים.

שר המורשת עמיחי אליהו מסר: "מי שרוצה להבין למי שייכת הארץ הזאת, כל שעליו לעשות זה לרדת על הברכיים ולחפור. כל שכבה באדמה של שילה מספרת את מה שלא ניתן להכחיש: עם ישראל חי כאן, עבד כאן, ייצר כאן יין ושמן, אלפי שנים לפני שמישהו בכלל חלם להמציא עם פלסטיני. נמשיך לפתח ולחפור את ההיסטוריה שלנו, בשילה ובכל רחבי יהודה ושומרון, ולחשוף קבל עם ועולם את העדויות הללו המהוות שטר בעלות יהודי שבלתי ניתן להכחישו".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר: "שילה הקדומה היא אחת ההוכחות החזקות ביותר לשורשים העמוקים של עם ישראל בארץ הזאת. בעוד שיש מי שמנסים לעוות, להכחיש או למחוק את ההיסטוריה שלנו, האדמה עצמה ממשיכה לדבר. פעם אחר פעם נחשפים כאן ממצאים שמספרים את סיפורם של אבותינו שחיו, עבדו, התפללו ובנו את חייהם במקום הזה לפני אלפי שנים. הכדים שנחשפו כעת מצטרפים לשורה ארוכה של עדויות שמחברות בין העבר לבין ההווה. אנחנו לא רק מספרים את הסיפור של שילה ושל בנימין, יהודה ושומרון - אנחנו ממשיכי דרכם של אותם אנשים שחיו כאן בעבר, מעבדים את האדמה, בונים, נוטעים ומפתחים את הארץ. זהו סיפור של רצף היסטורי שלא נפסק, והוא יימשך גם לדורות הבאים".

ראש קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש, בני הר אבן, הוסיף: "יחידת קמ"ט הארכיאולוגיה מלווה את החפירות בשילה כחלק מתוכנית רחבה של חשיפה ושימור אתרי מורשת ביהודה ושומרון. כל עונת חפירה מוסיפה נדבך למה שאנחנו יודעים על המקום הזה, ושילה, שבה עמד המשכן מאות שנים, היא אחד האתרים החשובים בארכיאולוגיה המקראית. הקנקנים שנחשפו השבוע הם עדות נוספת לכך שהאתרים ביהודה ושומרון הם בעלי חשיבות עולמית, ושהעבודה הארכיאולוגית כאן רחוקה מלהסתיים".