לקראת שנת ה-80 לתנועת המרי העברי, הממשלה אישרה את תוכנית שר המורשת עמיחי אליהו לחידוש מוזיאוני ההגנה, האצ"ל, הלח"י והפלמ"ח. התוכנית, אותה מקדמים משרד המורשת ומשרד הבטחון, תשים סוף להזנחת האתרים ותבטיח שמורשת הגבורה תופח בחיים ותגיע לכל ילד וילדה בישראל.

התוכנית שאושרה כוללת השקעת ענק היסטורית בתקציב כולל של כ-25 מיליון שקלים, 10 מיליון ש"ח מתקציב משרד המורשת ו-15 מיליון ש"ח מתקציב משרד הביטחון.

המיזם כולל בתוכו חמישה מוזיאוני ליבה מרכזיים הנמצאים באחריות יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון: מוזיאון האצ"ל במצודת זאב, מוזיאון האצ"ל בתש"ח (בית גידי), מוזיאון הלח"י, מוזיאון ההגנה ומוזיאון הפלמ"ח. בנוסף, ועדת ההיגוי תוכל לשלב במיזם בתי מורשת נוספים כדוגמת מוזיאון האצ"ל בשוני, בהתאם לאמות מידה שוויוניות ומקצועיות שיקבעו

התוכנית מובילה שינוי התפיסה המיושנת של המוזיאונים ופתיחת שעריהם לציבור הרחב, בדגש מיוחד על הנגשה ייעודית למגזר החרדי, החילוני ולקהלים מגוונים נוספים שעד כה כמעט ולא פקדו את האתרים.

כמו כן יבוצע שדרוג טכנולוגי ופיזי באמצעות תקציב שיופנה ישירות להצלת המבנים ההיסטוריים מבלות, שדרוג מערכי החינוך, הקמת מיצגים חווייתיים בסטנדרט מודרני מונגש ופיתוח כיתות הדרכה חכמות.

ההחלטה מתקבלת לקראת ציון 80 שנה להקמת תנועת המרי העברי (1945-1946). לצורך ניהול הפרויקט וביצועו, תוקם ועדת היגוי משותפת בראשות מנכ"ל משרד המורשת ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, בשיתוף מנהל אגף תשתיות במשרד המורשת ויחידת המוזיאונים במשרד הביטחון.

שר המורשת עמיחי אליהו בירך, "החלטת הממשלה שאנו מובילים היום היא חובה מוסרית ותיקון של עוול היסטורי. במשך שנים ארוכות, המקומות הללו שמספרים את סיפורם של גיבורי המחתרות - אלו שמסרו את נפשם כדי להקים לנו בית לאומי - סבלו מהזנחה כואבת ומתמשכת. תנועת המרי העברי הוכיחה שכאשר פועלים יחד מתוך ערבות הדדית ואהבת ישראל, אין חומה שלא ניתן לפרוץ. משרד המורשת מחזיר היום את מורשת הגבורה למרכז הבמה ומבטיח שהיא תופח בחיים, תנפץ מחיצות ותגיע לכל ילד וילדה בישראל, זה הסיפור של כולנו".

מנכ"ל משרד המורשת, איתי גרנק, הוסיף "אנחנו מובילים כאן מהלך אסטרטגי, ממוקד ומקצועי שישנה את פני המוזיאונים הללו מהיסוד. היעד שהצבנו לעצמנו הוא ברור: להוציא את אתרי המורשת הללו ממעגל קהל היעד המצומצם והמגזרי שפקד אותם עד היום, ולפתוח אותם לרווחה לכלל החברה הישראלית. ההשקעה התקציבית המשמעותית שגייסנו תתורגם לכלי הדרכה מתקדמים, לטכנולוגיה חווייתית ולתשתיות מודרניות, שיאפשרו לחילונים, חרדים ודתיים כאחד להתחבר באופן בלתי אמצעי לשורשים העמוקים של התקומה הלאומית שלנו".