ראש עיריית טבריה, יוסי נבעה, בירך על אישור החלטת הממשלה לתוכנית פיתוח ערי הליבה, שלדבריו מעניקה מקום מרכזי לטבריה ולאזור הכנרת.

נבעה ציין כי בחודשים האחרונים פעל מול משרדי הממשלה השונים כדי לכלול את העיר בתוכנית רחבה לחיזוק ופיתוח האזור.

לדבריו, טבריה וסביבתה נפגעו קשות בשנתיים וחצי האחרונות, ולכן הציב עם כניסתו לתפקיד את חיזוק העיר, בעלי העסקים והתיירנים כמטרה מרכזית. הוא אמר כי התוכנית שמה דגש על חיזוק החוסן החברתי והכלכלי של העיר וסובב כנרת.

נבעה הוסיף כי החלטת הממשלה צפויה להביא לעיר משאבים, פרויקטים וכלים ממשלתיים שיבואו לידי ביטוי בשכונות, בבתי הספר, בפיתוח התיירות ובשירותים העירוניים. לדבריו, "מאחורי הסעיפים התקציביים והמקצועיים עומדת בשורה ברורה: להביא לטבריה יותר משאבים, יותר תוכניות, יותר פרויקטים ויותר כלים ממשלתיים".

במקביל ציין ראש העיר כי טבריה נמצאת בתנופת בנייה והקמת אזורי תעסוקה חדשים, שלדבריו צפויים להביא לעיר מקומות עבודה רבים ולמשוך אוכלוסיות מגוונות נוספות. עוד אמר כי כבר בימים הקרובים יפעל לקידום החלטת ממשלה נוספת שתמשיך את ההשקעה בעיר ובסביבתה.

נבעה הודה לממשלה ולמשרדי הממשלה על שיתוף הפעולה ואישור התוכנית, ואמר כי כעת תפעל העירייה למימוש מלא של תוכנית ערי הליבה במטרה לקדם את עתידה של טבריה ותושביה.