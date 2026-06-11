בשבוע הבא צפוי לצאת לדרך אחד ממיזמי התשתית הגדולים שקודמו בשנים האחרונות בשומרון, כאשר לראשונה יחוברו יישובי מרכז השומרון למערכת השפד"ן - מערכת טיהור השפכים של גוש דן והמרכז.

בשלב הראשון יחוברו היישובים רבבה, קריית נטפים, לשם, פדואל, ברוכין ועלי זהב, לצד אזור התעשייה ברקן. מספר שבועות לאחר מכן צפוי להתחבר גם היישוב ברקן.

הפרויקט מקודם על ידי משרד האנרגיה, רשות המים והמועצה האזורית שומרון, בעלות של כ-136 מיליון שקלים. במועצה מציינים כי החיבור למערכת השפד"ן צפוי להביא לשיפור משמעותי באיכות הסביבה ובאיכות החיים באזור.

בין היתר, המהלך יאפשר את ביטול מתקן טיהור השפכים הקיים באזור התעשייה ברקן והעברת הטיפול בשפכים למערכת הארצית המתקדמת.

הפרויקט מקודם מזה שנים ארוכות ובחודשים האחרונים הואץ קידום המיזם במסגרת עבודת מטה משותפת של המועצה, משרד האנרגיה ורשות המים.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר, "זהו רגע היסטורי עבור תושבי השומרון. אחרי שנים של עבודה מאומצת, אנחנו מחברים את יישובי השומרון לתשתית הלאומית של מדינת ישראל. מדובר במהלך סביבתי מהמעלה הראשונה שימנע זיהום, ישדרג את איכות החיים ויביא שירות טוב יותר לתושבים".

לדבריו, "זהו חיבור ערכי ומעשי למדינת ישראל, שמוחק עוד מחיצה ומחזק את ההתיישבות הלכה למעשה".

שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר כי המהלך הוא חלק משדרוג תשתיות רחב באזור: "אנחנו ממשיכים לקדם ריבונות הלכה ולמעשה. בביקורי החשוב בחומש סיכמנו על שדרוג תשתיות החשמל והמים בשומרון, ועל חיבור מערכת הניקוז בשומרון למערכת בגוש דן. זהו צעד חשוב בדרך למיליון תושבים ביהודה ושומרון, ואני מודה לראש המועצה יוסי דגן על שיתוף הפעולה. אמשיך לפעול למען יהודה ושומרון, חבלי אבותינו, בכל תפקידיי".