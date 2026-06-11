השחקן והקומיקאי היהודי-אמריקני ג'רי סיינפלד תועד בעימות קצר עם יוצר התוכן finessefave מחוץ למשחק כדורסל בין ניו יורק ניקס לסן אנטוניו.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה יוצר התוכן ניגש לסיינפלד ומבקש ממנו לומר "Free Palestine". בתגובה, שחרר סיינפלדצחק והשיב: "היא לא קיימת".

התיעוד הפך במהירות לוויראלי וזכה לתגובות רבות ברשתות החברתיות, על רקע עמדותיו הפומביות של סיינפלד מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'.

במהלך המלחמה הביע סיינפלד תמיכה בישראל והתעמת במספר הזדמנויות עם פעילים פרו-פלסטינים שהגיעו לאירועים ולהופעות שבהם השתתף.

באחד המקרים המתוקשרים, במהלך הופעה, לעג למפגינים פרו-פלסטינים שהפריעו למופע ואמר כי בסופו של דבר הם רק שילמו כסף כדי לצפות בהופעה של יהודי.

"אתם חייבים לחזור לארגון ששלח אתכם ולהגיד שבסוף רק שילמתם יותר כסף ליהודי בשביל להיכנס למופע שלו. זו לא יכולה להיות תוכנית טובה עבורכם. אתם צריכים לבקש מהארגון שיגבש לכם תוכנית אחרת", אמר אז לקול צחוקם של הנוכחים.