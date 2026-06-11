שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי נפגש עם משלחת של מנהיגים נוצרים אוהבי ישראל, חברי השגרירות הנוצרית הבינלאומית.

המנהיגים מבקרים בימים אלו בארץ במסגרת כנס חירום מיוחד שנועד לגבש כלים למאבק בתופעת האנטישמיות ברחבי העולם.

האקבי, שהוא השגריר האוונגליסט הראשון שמייצג את ארצות הברית בישראל, נשא את דבריו במהלך האירוע המכונה "פסגת ירושלים".

במהלך נאומו התייחס בהרחבה ליסודות התמיכה האמריקנית והנוצרית במדינת ישראל והדגיש את הפן האמוני: "הסיבה שבגללה אנחנו עומדים לצד ישראל אינה פוליטית, אלא בגלל ההבטחה של אלוהים לאברהם".

הוא הוסיף כי מדהים לראות כיצד מדינה קטנה של 10 מיליון אנשים מנצחת שוב ושוב מול איומים קיומיים: "הדבר המדהים הוא שמדינה קטנה וזעירה של 10 מיליון אנשים מנצחת שוב ושוב כשהיא מאוימת על קיומה על ידי אלה שיש להם פי 10 מהאוכלוסייה, פי כמה וכמה מתקציב הצבא. ולמרות כל זאת, היא לא רק שורדת. היא משגשגת. אז מה הסוד? הסוד הוא שלפני 3,800 שנה, אלוהים אמר לאברהם, אני הולך ליצור עם. ואתה הוא. ואני הולך לשים אותך במקום שיהיה המקום שלך, ואני הולך לתת לך מטרה".

בהמשך דבריו התייחס לפרסומים על אלימות כנגד נוצרים בישראל. האקבי דחה את הדיווחים והציג את החוויה האישית שלו לאורך עשרות השנים שבהן הוא נוהג לבקר בארץ.

הוא שיתף: "אני מבקר בארץ הזו כבר 53 שנים. אני לא יכול לחשוב על קבלת פנים חמה יותר שיכולתי לקבל, ולא רק מהנציגים הרשמיים של הממשלה, אלא מהאנשים ברחובות ובכל מקום שאני הולך במדינה הזו. אני מופתע מקבלת הפנים החמה שאנשים מפגינים כלפיי, בידיעה מלאה שאני נוצרי אוונגליסטי המאמין בתנ"ך".