חברי מועצת איגוד ישיבות ההסדר שיגרו מכתב לראשי הישיבות, שבו הבהירו את עמדתם בנוגע לשילוב לוחמות ביחידות לוחמות ולגיוס תלמידי ישיבות ההסדר לחיל השריון.

במכתב נכתב כי מאז פסיקת בג"ץ פועלים חברי המועצה "בדרכים רבות" כדי למנוע מצב שבו לוחמות ישולבו בשירות יחד עם לוחמים שומרי הלכה.

המכתב של איגוד ישיבות ההסדר

לדבריהם, המהלכים נעשים בשיתוף פעולה עם רבני הציונות הדתית, בהם רבני ישיבות גבוהות ורבני מכינות ממגוון הזרמים בציבור הדתי-לאומי.

עוד ציינו כי בשבועות האחרונים התקיימו מפגשים רבים, שבמסגרתם הובהרה עמדתם שלפיה שירות משותף של לוחמים ולוחמות ביחידה מתמרנת אינו אפשרי עבור חיילים שומרי הלכה.

לדברי חברי המועצה, מתקיים שיח רציף מול צה"ל במטרה לאפשר לחיילים שומרי הלכה להתגייס לחיל השריון בהתאם לערכי ההלכה. "נעשה כל מאמץ כדי לאפשר גיוס תלמידינו לחיל השריון בגיוס הקרוב מבלי לפגוע בערכיהם", כתבו.

חברי המועצה הדגישו כי "המכתב שיצא בתקשורת בימים האחרונים בנוגע לגיוס לחיל השריון אינו מכתב של המועצה", והוסיפו כי הוצאת מכתב כזה מנוגדת לעמדתם.

על המכתב חתמו ראשי הישיבות החברים במועצת איגוד ישיבות ההסדר.