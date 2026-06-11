מתיחות משמעותית נרשמה בצמרת קמפיין מפלגת "ביחד" בראשותו של נפתלי בנט, זאת ברקע ירידה בנתוני המפלגה בסקרים האחרונים.

לפי דיווח בחדשות 13, בכיר בסביבתו של בנט, הנחשב לאחד ממובילי הקמפיין, מתח ביקורת חריפה על גורמים שלדבריו תורמים לקשיים שבהם נתקלת המפלגה.

לפי הדיווח, בסביבת בנט נשמעת טענה שלפיה ראש האופוזיציה יאיר לפיד "הבריח" מצביעי ימין שתמכו בעבר בבנט. לצד זאת, נשמעת ביקורת גם כלפי ליאור חורב, שמונה לאסטרטג המפלגה, בטענה כי הוא מתקשה לחלץ אותה מהמשבר.

"יש לנו שני 'פיגועים' - אחד זה יאיר לפיד, השני הוא ליאור חורב. אם לא יהיה שינוי, נתקשה להתרומם", צוטט הגורם.

עוד דווח כי בימים האחרונים מתרחשים עימותים משמעותיים בין גורמים המעורבים בניהול הקמפיין, וכי בנט צפוי להידרש לקבל החלטות במטרה להשיב את הסדר ולייצב את עבודת המטה.

ממפלגת "ביחד" נמסר בתגובה: "מדובר בעוד סיפור מומצא מגורמים עלומים שאיש אינו מכיר".