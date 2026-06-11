עצרת לציון שנה להקמת אוגדת "גלעד" (96) התקיימה אתמול (ד') באנדרטת 'הבקעה'. העצרת נערכה בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת "גלעד", תא"ל אורן שמחה, ובהשתתפות מפקדים, מפקדי החטיבות וחיילי האוגדה.

במהלך העצרת אמר תא"ל אורן שמחה, "שנה מאותו לילה בו צפצוף ההתראה הקפיץ מדינה שלמה בחרדה אל הלא נודע. בן לילה התקבלה ההחלטה - תופסים אחריות ועומדים עם מה שיש במשימה".

אוגדת "גלעד" (96) הוקמה לפני שנה וחצי ותפסה אחריות לפני כשנה עם תחילת מבצע "עם כלביא". מטרת האוגדה היא הגנה על הגבול המזרחי בגזרת העמקים, הבקעה וים המלח.

מאז הקמתה עוסקת האוגדה בסיכול הברחות בגבול, עיבוי ההגנה באמצעות הקמת מכשול וחידוש מוצבי קו המים. בנוסף הקימה האוגדה משל"ט בים המלח, המהווה מכפיל פו"ש והגנה, וכן את חמש חטיבות דוד וחטיבות ההבזק.