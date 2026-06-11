בישראל מאשימים את מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, בשיתוף פעולה עם חיזבאללה, כך פורסם הערב (חמישי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח, ברקע המשא ומתן הישיר המתנהל בין ישראל ללבנון, העבירה ישראל מסרים חריפים בנושא לארצות הברית, המשמשת כמתווכת בין הצדדים.

בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי "הגנרל הייכל משתף פעולה עם חיזבאללה מלא על מלא ומונע מצבא לבנון ליישם את החלטות הממשלה".

לדברי הגורם, המסר הועבר בימים האחרונים לגורמים האמריקניים המעורבים במגעים. בישראל חוששים כי מידע המועבר לצבא לבנון באמצעות ארצות הברית עלול להגיע ישירות לידי חיזבאללה.

יצויין כי בעוד כשלושה שבועות צפויה להתקיים בוושינגטון פגישה נוספת בין נציגי צה"ל לנציגי צבא לבנון. במסגרת הפגישה צפויה ישראל לדרוש מצבא לבנון לנקוט צעדים ממשיים נגד פעילות חיזבאללה בכפרים שמחוץ לרצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון.