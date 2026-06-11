הנשיא טראמפ רוצה לארגן לעצמו חגיגת יום הולדת 80 בדמות קרב אומנויות לחימה בבית הלבן, ומרבית אזרחי ארה"ב מתנגדים.

סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" יחד עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מעלה כי מעט מאוד אמריקאים תומכים בתכונית הגרנדיוזית של טראמפ לקיים "קרבות כלוב" בבית הלבן.

על פי הסקר, רק 16 אחוזים מהאמריקאים תומכים בתוכנית של טראמפ, וטענו כי "זה ראוי שטראמפ יקיים את אירוע הלחימה בבית הלבן", בעוד 46 אחוזים התנגדו לכך. שאר הנשאלים לא הביעו עמדה.

גם בקרב מצביעי המפלגה הרפובליקנית לא זוכה טראמפ לרוב לרעיון שלו לחגיגות יום ההולדת. רק 31 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים תמכו ברעיון של טראמפ. מדובר באחוז נמוך במיוחד, לאור העובדה כי 80 אחוזים ממצביעי המפלגה הרפובליקנית הביעו תמיכה במדיניות טראמפ, בסקר שנערך בימים האחרונים.

חלק מהתושבים באזור הבית הלבן פנו לבית המשפט בדרישה לבטל את האירוע, בטענה כי אירועי ספורט אסורים במדשאה הדרומית של הבית הלבן וכי זירת המתכת הגדולה שנבנית למען הקרב לא קיבלה את האישור הנדרש.

בשבועות האחרונים הוציאו הרשויות הפדרליות וארגון קרבות אמנויות הלחימה UFC סכום של 60 מיליון דולר על מנת לבנות את הזירה על מדשאת הבית הלבן, וכן רכישה ואספקה של מזון ותשלום ל-900 עובדים שנמצאים במקום על מנת להשלים את ההכנות לקרבות שיתקיימו ביום ראשון.

בין היתר מעורבים בהפקת האירוע משרד הנשיא האמריקאי, השירות החשאי של ארה"ב, משטרת הפארקים של ארה"ב, משרד הפנים, שירות הפארקים הלאומי, משרד ביטחון המולדת ומנהל התעופה הפדרלי.