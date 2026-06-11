ממשלת שבדיה החליטה לוותר על הצעת החוק שנועדה להטיל אחריות פלילית ולאפשר לכלוא צעירים בני 13, שביצעו פשעים חמורים.

חלק מהילדים השבדים גם נוצלו בחודשים האחרונים לביצוע ניסיונות פיגוע נגד מוסדות יהודים וישראלים בשבדיה.

הצעת החוק שהוגשה על ידי משרד המשפטים השבדי, נועדה לאפשר הטלת עונשי מאסר בפועל על צעירים כבר מגיל 13, לעומת גיל 15 כיום.

הצעת החוק הועלתה לאחר שבשנים האחרונות מתמודדת שבדיה עם גל פשיעה ואלימות יוצא דופן בו מעורבים ילדים וצעירים כבר מגילאי 13 ואף נמוך מכך.

בשנה שעברה הופיעו בבתי המשפט מעל 50 ילדים מתחת לגיל 15, שהואשמו במעורבות בפשעים אלימים ובהם רצח או ניסיונות רצח.

חלק מכנופיות הפשע בשבדיה, וכן ארגונים פרו-פלסטינים, ניצלו את הילדים הצעירים לביצוע ניסיונות פיגוע נגד מוסדות ישראלים ויהודים, בהם משרדי חברת "אלביט", שגרירות ישראל בשטוקהולם ומוסדות אחרים.

הצעת החוק בוטלה עקב חוסר בתמיכה פרלמנטרית. שר המשפטים השבדי, גונאר סטרומר, אמר כי כעת תנסה הממשלה להוריד את גיל האחריות הפלילית ל-14.

"על ידי הורדת גיל האחריות הפלילית ניתן להטיל סנקציות הוגנות ומידתיות יותר, ונוכל ליצור תנאים טובים יותר לשיקום מאשר כיום. מטרת הצעד הייתה להגן על החברה מפני פשיעה מסכנת חיים, ולהגן על קורבנות פשיעה שהם לעתים קרובות ילדים בעצמם", אמר סטרומר.

כיום, ילדים מתחת לגיל 15 שהורשעו בפשעים אלימים נשלחים ל"בתי נוער" שם הם עוברים הליך שיקום.