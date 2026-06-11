הממשלה אישרה היום (חמישי) את הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק להקמת שכונות חלוץ ביישובי מבואות ערד.

ההחלטה, בהיקף של 180 מיליון שקלים, נועדה לאפשר את הקמת יישובי מבואות ערד בטווח זמן קצר באמצעות שכונות חלוץ, במקביל להמשך הליכי פיתוח הקבע של היישובים.

התוכנית גובשה ביוזמת משרד ההתיישבות, בשיתוף משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, ותבוצע באמצעות משרד ההתיישבות והחטיבה להתיישבות.

נתניהו הגדיר את המהלך כ"החלטה ציונית חשובה" ואמר כי היא ממשיכה את תנופת הפיתוח וההתיישבות בנגב. לדבריו, "קיבלנו היום החלטה ציונית חשובה שממשיכה את תנופת הפיתוח וההתיישבות בנגב".

הוא ציין כי "הקמת יישובי מבואות ערד תחזק את האחיזה שלנו במרחבי הנגב, תביא משפחות חדשות לאזור, תייצר מנועי צמיחה ותתרום לביטחון, לכלכלה ולחיזוק ההתיישבות בדרום. הנגב הוא עתיד המדינה, והחזון הופך למציאות. אנחנו נמשיך להשקיע בו, לפתח אותו ולהפריח אותו למען הדורות הבאים".

סמוטריץ' אמר כי מדובר ב"צעד ציוני חשוב" והוסיף: "אנחנו לא רק בונים בתים, אנחנו בונים את עתידו של הנגב ומבטיחים את הביטחון והנוכחות הישראלית בכל רחבי הארץ".

סטרוק הדגישה את חשיבות ההתיישבות לחיזוק הריבונות והמשילות: "במקום בו יש התיישבות - יש גם משילות וריבונות, ולהפך. הנגב זקוק בדחיפות לישובים החדשים הללו, על הקרקע ולא רק על הנייר. והנגב יקבל אותם. אני מודה על הזכות לבנות חומת מגן של התיישבות גם בנגב".