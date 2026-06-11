שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פועל לבטל את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שלפיה תורמים לישיבות שתלמידיהן אינם מתגייסים לצה"ל לא יהיו זכאים להטבות מס, כך פורסם הערב (חמישי) בכאן חדשות.

בשבועות האחרונים פרסמה היועצת המשפטית לממשלה הנחיה הקובעת כי תרומות למוסדות מסוג זה לא יזכו עוד בהטבות המס הניתנות כיום לתורמים.

במפלגות החרדיות הגיבו בחריפות למהלך, על רקע הערכות כי משמעותו אובדן הכנסות בהיקף של עשרות עד מאות מיליוני שקלים בשנה.

במסגרת תגובתו לעתירה שהגישה עמותת "ישראל חופשית" לבג"ץ בנושא, טען סמוטריץ' כי ההנחיה גובשה בחוסר סמכות.

בדיווח צויין כי שר האוצר צפוי לקיים דיון עם אנשי משרדו במטרה לבחון את ביטול ההנחיה. על פי הדיווח, המהלך מקודם גם על רקע לחץ שמפעילות המפלגות החרדיות בנושא.

סמוטריץ' הגיב לדיווח ומסר: "היועצת המשפטית ניהלה את ההליך כולו באופן שערורייתי מאחורי גבו של שר האוצר".

לדבריו, "אם המפלגות החרדיות יקדימו את פיזור הכנסת ויסכלו את פיצול תפקידי היועמ"שית והשוואת תפקידה למקובל בדמוקרטיות בעולם הם יצטרכו לספק הסברים לציבור שלהם שנרדף על ידי היועצת".