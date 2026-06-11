זירת התאונה בצומת עופר מד"א

אישה כבת 50 נהרגה הערב (חמישי) לאחר שרכבה התהפך בכביש 4, סמוך לצומת עופר.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הרכב הפוך על גגו, כשבתוכו לכודה האישה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

צוותי הרפואה ביצעו בדיקות רפואיות במקום, אך נאלצו לקבוע את מותה בשל חומרת פציעותיה. נסיבות התאונה נבדקות.

פרמדיקית מד"א אסיל אערידי וחובש מד"א ויקטור גולץ סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג כשבתוכו נלכדה אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשה".

השניים הוסיפו, "ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".