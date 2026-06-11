ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, פרסם פוסט תמיכה בחבר הכנסת משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית, לאחר שהיה חבר הכנסת היחיד מסיעתו שהצביע נגד ההשוואה בין תלמידי ישיבות למשרתים בצה"ל במסגרת חוק יסוד: לימוד תורה.

תחת הכותרת "ונתן לנו תורת אמת" פנה הרב גרנות לסולומון וכתב: "אולי אתה מרגיש עכשיו שכל המפלגה נגדך, שכל העולם נגדך. אל תירא ואל תחת, משה, אתה לא לבד".

הרב גרנות קשר בין שמו של חבר הכנסת לבין משה רבנו וכתב כי "ראש וראשון עומד יחד אתך משה הראשון, משה רבנו, שעל שמו נקרא מבצע משה שבו עלית לארץ גם אתה עם אחריך מ'ביתא ישראל' מאתיופיה".

בהמשך השווה את המצב הפוליטי לסיפור קורח ועדתו: "ממש בפרשת השבוע עומד משה לבד מול הרטוריקה המשכנעת של קורח: כולם קדושים! מדוע תתנשאו! איך אפשר להתנגד למילים כאלה. אבל משה לא נבהל. העם מבולבל, המילים מפתות. כולם נוהים אחרי קורח. גם היום זה כך. אל תדאג. האמת תנצח, ידידי, גם אם ייקח לה זמן".

הרב גרנות הבהיר כי אינו מבקש להתערב בסוגיות של משמעת סיעתית, "אינני מבין באורחות הפוליטיקה ובענייני משמעת סיעתית, ולא אביע דעה על החלטת יו"ר הסיעה. אבל אני בטוח: אם ישרי לב הם חבריך מהמפלגה - הם עוד יודו לך!"

הרב מתח ביקורת חריפה על החוק: "תורתנו תורת אמת, וה' א-לקים אמת, ואיננו סובל שקר. והחוק הזה לידתו בשקר. אינני מתכוון לשכנע את חברי הכנסת החרדים, אולי הם לא צדיקים גמורים, אבל טפשים הם בודאי לא, והם יודעים בדיוק מה הם רוצים - חוק שיפטור את לומדי התורה מקיום מצוות חשובות (מלחמת מצווה, הצלת נפשות, נושא בעול עם חבירו ועוד), וממילוי חובותיהם המוסריות והלאומיות".

לדבריו, מטרת החוק היא כאמור לאפשר פטור משירות צבאי לתלמידי ישיבות: "חוץ מזימת הפטור - אין לחוק הזה שום משמעות". הוא הוסיף כי מדינת ישראל היא המקום שבו מתקיים לימוד התורה בהיקף הגדול ביותר אי פעם וכי התמיכה הממשלתית בלומדי התורה היא חסרת תקדים.

הרב גרנות כתב עוד כי "הכרה בלימוד תורה איננה צריכה חוק, רק הפיכת לימוד התורה קרדום לחפור בו להיפטר ממצוות ה' - צריך חוק. וזה נורא. וזה בזיון התורה ולומדיה. צר לי וכואב לי על בני החברה החרדית שכך מיוצגת תורתם. הם ראויים ליותר".

הוא הוסיף עוד כי "במקום שחוק לימוד התורה יהיה חוק שמחבר ומאחד את כל ישראל, הוא מפלג ומרחיק. והסיבה לכך איננה שהחילונים שונאים את התורה, אלא שלימוד התורה מוצג באופן מעוות כזה - שאי אפשר שלא להתנגד לכך".

בסיום דבריו קרא לחברי הציונות הדתית שלא לתמוך במהלך. "כבודה של תורה לא יכול להיות חלק מעסקה", כתב, והוסיף כי קיימת לדעתו "דרך אחרת" לעגן את מעמד לימוד התורה באופן שיחבר בין חלקי העם ולא יעמיק את המחלוקת. "משה - אתה לא לבד. גם אני הקטן איתך", חתם.