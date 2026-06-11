פרסום ראשון: עשרות תושבי יהודה ושומרון שהיו אמורים להתחיל השבוע טירונות שלב ב' לקראת שירות בכיתות כוננות ובמערך ההגמ"ר, קיבלו ימים ספורים לפני מועד ההתייצבות הודעה מצה"ל כי גיוסם אינו מאושר בשלב זה.

לטענתם, ההחלטה התקבלה לאחר שכבר השלימו את הליכי הגיוס, עברו בדיקות רפואיות ונערכו לשירות. מדובר בקבוצה של כ-120 תושבים בגילי 28 עד 40 ומעלה שהתארגנה בחודשים האחרונים לטירונות שלב ב' ולשירות כחיילי הגמ"ר באזור.

חברי הקבוצה סיפרו לערוץ 7 כי כלל המשתתפים עברו את הליכי הגיוס הנדרשים והיו אמורים להתחיל את הטירונות ביום ראשון האחרון.

לטענתם, המשתתפים השקיעו זמן ומשאבים רבים בהיערכות לקראת השירות, כולל ביטול ימי עבודה והסדרת התחייבויות משפחתיות ועסקיות. אולם בלילה שבין רביעי לחמישי, סמוך לשעה 01:00, קיבלו כ-40 מהם הודעה כי אינם מאושרים לגיוס.

לדברי המשתתפים, ההודעה נמסרה ללא הסבר וללא אפשרות לערער על ההחלטה בפרק הזמן שנותר עד מועד ההתייצבות. כ-10 משתתפים נוספים זומנו לראיון פוקד בתל השומר, וחלקם לא הורשו לבסוף להתגייס.

אחד מחברי הקבוצה אמר, "עושים מאיתנו צחוק. מדובר באנשים שחשוב שיהיה להם ידע בסיסי בלחימה כי אנחנו יום יום בהתמודדות מול הערבים ומישהו דאג למנוע מאיתנו את האפשרות הקיומית הזאת".

מצה"ל נמסר במענה לפניית ערוץ 7: "בשבוע שעבר (ה') התקיים גיוס נוסף למסלול שלב ב' לגברים בני הציבור החרדי שפטורים משירות חובה, הגיוס הינו הגיוס העשירי במספר למסלול זה, רוב המתגייסים עתידים לשרת בכיתות כוננות בישובים הרלוונטיים ובתפקידים נדרשים נוספים. במסגרת המסלול לאחר שלב ההכשרה מצטרפים החיילים ישירות למערך המילואים ומשובצים בהתאם לצרכים המבצעיים. גיוס זה מחייב תהליכי רישום, בדיקה, כשירות והתאמה בטחונית מלאים".

בצה"ל ציינו כי "בשבועות שקדמו ליום הגיוס הושלמו הליכי הגיוס למרבית המועמדים. לצד זאת, מועמדים בעלי אינדיקציות פוסלות טרם אושרו בשלב זה עבור הגיוס האחרון, זאת לצורך עמידה בדרישות הכשירות והביטחון הנדרשות. יודגש כי מועמדים שטרם אושר גיוסם לא קיבלו הודעה סופית מיחידת מיטב בעניינם. מיצוי ההליכים עודנו נמשך והמועמדים יוכלו להצטרף למחזורים הבאים במידה ויעמדו בסעיפים הנדרשים ובהתאם לצורך המבצעי".