היוצר אחיה טמיר פרסם שיר חדש בשם "לוחם", שנכתב בהשראת חוויותיו במהלך שירותו הצבאי ברצועת עזה.

לדבריו, אחת החוויות המרכזיות שהובילו לכתיבת השיר התרחשה בשעת לילה, כאשר כל הפלוגה הוקפצה לתדריך בעקבות מידע מודיעיני על כוונה לפשוט על המוצב שבו שהו הלוחמים.

טמיר תיאר את רגעי המתח והדריכות שקדמו לאפשרות של עימות, כאשר הלוחמים נערכו לקרב לצד תחושות של פחד, חוסר ודאות ומחשבות על האיומים האפשריים שיכולים לצאת מתוך המנהרות באזור.

למרות שהאירוע הסתיים ללא נפגעים, הזיכרונות והתחושות נותרו עמו גם לאחר מכן. "השריטה נשארה וכמוה עוד הרבה שריטות שנחרטות ולא מרפות", כתב, והוסיף כי השיר נכתב עליהן ובזכותן.

במסר שצירף לשיר הוא התייחס גם להתמודדות האישית עם תקופות מורכבות. לדבריו, מותר להתפרק, לכעוס, לפחד ואף לצעוק, אך חשוב למצוא את הדרך לקום מחדש ולהמשיך קדימה.