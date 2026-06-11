גבר שהתמוטט ואיבד את הכרתו הערב (חמישי) בתחנת הרכבת תל אביב ההגנה ניצל לאחר שעובדי התחנה ביצעו בו פעולות החייאה והפעילו דפיברילטור ציבורי שהותקן במקום.

בשעות הערב המאוחרות התקבל דיווח במוקד מד"א על נוסע שאיבד את הכרתו, ככל הנראה על רקע רפואי. חובשת במוקד הדריכה טלפונית את מנהל המשמרת בתחנה כיצד לבצע פעולות החייאה עד להגעת צוותי הרפואה.

מנהל המשמרת, ישראל דורון אביטל, הביא את מכשיר המפעם (דפיברילטור) שהוצב בתחנה וחיבר אותו למטופל בהתאם להנחיות. לאחר אבחון קצב הלב העניק המכשיר מכת חשמל, ובעקבותיה שב לבו של האיש לפעום.

צוות ניידת טיפול נמרץ שהגיע למקום המשיך בטיפול הרפואי ופינה את המטופל לבית החולים איכילוב כשהוא בהכרה מלאה.

חובשת מוקד מד"א מירה בוקאעי סיפרה, "ברגע שהאזרח התקשר לדווח על גבר שאיבד את הכרתו בתחנת הרכבת, הבנתי שמדובר במקרה חירום והדרכתי את מנהל המשמרת ישראל דורון אביטל ופקח הרכבת גיא קדוש, כיצד לבצע את פעולות ההחייאה".

לדבריה, "מנהל המשמרת ידע שיש מכשיר מפעם בתחנת הרכבת, הביא וחיבר אותו למטופל על פי הציורים הפשוטים עליו והנחיות קוליות ולאחר כמה שניות, המכשיר ביצע אבחון לקצב הלב ונתן מכת חשמל שהחזירה את ליבו של המטופל לפעום והצילה את חייו".

היא הוסיפה כי "צוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א שהגיע למקום, המשיך את הבדיקות והטיפול הרפואי ופינה אותו לבי"ח כשהוא בהכרה מלאה. אין ספק שהעובדים במקום שהביאו את המכשיר ותפקדו בקור רוח היו חלק חשוב מאוד בשרשרת הצלת חייו של המטופל".

אביטל סיכם: "כשהגעתי היום לעבודה ידעתי שיש מספר אירועים גדולים בתל אביב ואמור להיות עומס אבל לא ציפיתי שבתוך ההמולה אני גם אצליח להציל חיים. מבחינתי, כשראיתי את צוות מד"א מפנים את נוסע הרכבת שהתמוטט כשהוא בהכרה מלאה, הרגשתי שזכיתי יותר מבלוטו".