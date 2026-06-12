שקמה ברסלר, ממובילות המחאות נגד הממשלה והרפורמה המשפטית, עוררה הערב (חמישי) סערה ברשתות החברתיות לאחר שתקפה בחריפות את הפגנות החרדים הקיצוניים שהתקיימו ברחבי הארץ.

בציוץ שפרסמה כתבה ברסלר כי "אין הבדל בין הפלנגות החרדיות של השלטון בכבישים שמבחינתם אין משמעות לחוק לבין הפלנגות של השלטון באיו"ש שמבחינתם אין משמעות לחוק".

לדבריה, "לא צריך לכעוס. צריך להבין מי הם. מה הם רוצים (מדינה דתית חשוכה). ואז הבין שאנחנו במאבק על נשמת אפה של המדינה".

הדברים נכתבו על רקע מחאות חרדים קיצוניים שכללו חסימות כבישים ומסילות רכבת במספר מוקדים ברחבי הארץ, וגרמו לשיבושים משמעותיים בתנועת כלי הרכב והרכבות.

הציוץ עורר תגובות רבות ברשת, כאשר מבקרים רבים הזכירו לברסלר את תקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, שבה הובילה יחד עם פעילים נוספים שורת הפגנות שכללו חסימות כבישים מרכזיים, שיבושי תנועה ועצירת התנועה בצירים מרכזיים ברחבי הארץ.

הביקורת כלפי ברסלר התמקדה בטענה כי היא מגנה כיום פעולות מחאה הדומות לאלו שבוצעו במסגרת המחאות שאותן הובילה בעבר. "הם סך הכל מחקים אותך", כתב אחד הגולשים.