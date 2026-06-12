16 שנים עברו מאז פתחה נבחרת מקסיקו את טורניר גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. היה זה ב-2010 אז הייתה הקבוצה האורחת במשחק הפתיחה של המונדיאל כשהתמודדה מול דרום אפריקה המארחת ונפרדו בתיקו 1:1.

הערב (חמישי) שוב נפגשו השתיים במסגרת משחק הפתיחה של הטורניר היוקרתי ביותר בעולם, כשהפעם היה זה תורה של מקסיקו להיות המארחת ודרום אפריקה האורחת. הפעם זה גם נגמר בניצחון כשמקסיקו לא התקשתה בכלל מול דרום אפריקה בדרך לניצחון בתוצאה 0:2.

למעשה, מקסיקו היא רק אחת מהנבחרות המארחות של הטורניר שהחל הערב ויימשך עד ל-19 ביולי, כאשר מלבדה גם השכנה ארה"ב וקנדה יארחו משחקים במסגרת גביע העולם בכדורגל.

לצד הכדורגל והניצחון הביתי, נרשמה הערב היסטוריה לא קטנה בתולדות הכדורגל העולמי.

זה החל עם עצם קיומו של משחק הפתיחה באצטדיון ה"אצטקה" האייקוני, האצטדיון בו כבש דייגו מראדונה את שערו המיתולוגי מול נבחרת אנגליה, שער שזכה לכינוי "יד האלוקים".

עם קיום המשחק הערב באצטקה, הפך בכך האצטדיון הנמצא במקסיקו סיטי, לאצטדיון הראשון אי פעם שמארח שלושה משחקי פתיחה של גביע העולם בכדורגל - בפעמיים הקודמות זה נגמר בתיקו, הפעם זה נגמר בניצחון ביתי קליל במיוחד.

היסטוריה נוספת שהתרחשה הערב במשחק הפתיחה של מונדיאל 2026 היו כמות הכרטיסים האדומים שנשפלו מכיסו של השופט, כשזה הרחיק לא פחות משלושה שחקנים שונים בשלושה כרטיסים אדומים - הכי הרבה כרטיסים אדומים שנשלפו במשחק הפתיחה, לראשונה אי פעם במונדיאל. זה עוד ייגמר בהיסטוריה של ממש עם אלופת עולם מפתיעה במיוחד?