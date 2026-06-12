עד לתחילת סדרת פלייאוף חצי הגמר מולה, הפסידה הפועל תל אביב להפועל ירושלים בארבעה מחמשת משחקיה הביתיים באולמה הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים, שניים מהם היו העונה - בליגה וברבע גמר גביע המדינה בכדורסל.

הערב (חמישי) עשתה הפועל תל אביב לזה סוף כשגברה בתוצאה 81:89 על הירושלמים במנורה, וביחד עם הניצחון הטכני שהוכרע רק כמה שעות לפני ההתמודדות הערב, העפילה הפועל ת"א על חשבון ירושלים לגמר הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל.

הפועל נהנתה מצמד הרכזים המובילים שלה ים מדר ומיצ'יץ', כאשר דווקא הרכז המוביל של ירושלים הארפר לא היה במיטבו.

ירושלים, שהגיעה למשחק הערב, המשחק השלישי בסדרת חצי גמר הפלייאוף עם מאזן של שני הפסדים בסדרה וקיוותה להצליח לעשות מה שעשתה בעונת 2016/17 אז חזרה מפיגור של שני משחקים לניצחון על נהריה כל הדרך עד לאליפות השניה בתולדותיה, לא הצליחה לעשות זאת הפעם.

זה נגמר עם חזרתה של הפועל תל אביב לסדרת גמר הפלייאוף של הכדורסל הישראלי, אחרי היעדרות של שנה ממנו.

אחרי שהצליחו לראשונה בתולדותיהם העונה להעפיל לרבע גמר היורוליג, אך לא זכו באף תואר לבינתיים, הפועל ת"א תעשה היסטוריה עם זכיה בתואר אליפות ליגת העל בכדורסל לראשונה בתולדותיה?

בשביל זה היא ככל הנראה תצטרך לנצח את היריבה העירונית, מכבי, שצפויה גם היא להעפיל לגמר הפלייאוף כשהיא מובילה על הפועל חולון 2:0 בסדרת חצי הגמר ביניהן.