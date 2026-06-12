גורם בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס הודיע כי "בקרוב" יבצע הארגון הוצאות להורג פומביות של פלסטינים שלטענתו פעלו כסוכנים ישראלים והיו מעורבים בחיסולם של פעילי גדודי אל-קסאם.

בהודעה שפורסמה בערוצים פלסטיניים נטען כי ההחלטה לבצע את ההוצאות להורג התקבלה כמענה לקריאות שהושמעו בציבור הפלסטיני. בחמאס לא מסרו מועד מדויק לביצוע המהלך.

עוד טען הארגון כי אנשיו לכדו את מי שלדבריהם היה מעורב בחיסולו של עיז א-דין אל-חדאד, מפקד גדודי אל-קסאם. לפי ההודעה, החשוד נעצר במהלך ביצוע הפעולה, ובאותו זמן קצין מודיעין ישראלי שהיה עמו בקשר ניתק את השיחה.

בחמאס הוסיפו כי מנגנון ביטחון הפנים רשם הישגים במאבק נגד פעילות המודיעין הישראלי ברצועה. לטענתם, שימוש במקורות כפולים הוביל לחשיפת מספר רב של חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל.

לפי הודעת הארגון, חלק מהחשודים שנחשפו ניסו להימלט לאזורים הנמצאים תחת שליטה ביטחונית ישראלית. בחמאס הציגו את המהלכים כחלק ממאבק מתמשך נגד ניסיונות חדירה ואיסוף מודיעין של ישראל בתוך הרצועה.