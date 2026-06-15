כל תנודה קלה או קשה במציאות החברתית, הביטחונית והגלובלית מקבלת ביטוי מיידי ורב-עוצמה במצבם של משקי הבית במדינת ישראל.

הטלטלות הרבות שפוקדות את האזור ואת העולם כולו מותירות חותם בלתי מחיק על חסכונותיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם של אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה, ומאלצות את הגופים החברתיים המלווים את הציבור לנתח באופן מעמיק את שורשי התופעה.

בוועידה השנתית החמישית של ארגון "פעמונים", המוביל בליווי ובשיקום כלכלי של משפחות בישראל, מתברר כי המשברים הלאומיים והבינלאומיים מתורגמים באופן ישיר לקשיים יומיומיים בשטח, אך לצד זאת מתגלה לראשונה נקודת מפנה זהירה במגמת הירידה שנרשמה בשנים האחרונות.

מנכ"ל הארגון, צביקה גולדברג, הסביר כיצד "מדד פעמונים" - כלי מחקרי מקיף המודד בחתכים רחבים ומאפיינים מגוונים את רמת המסוגלות והחוסן הכלכלי של אזרחי המדינה - מסייע בעבודה השוטפת. "המדד בוחן בצורה שיטתית לאורך חמש השנים האחרונות פרמטרים קבועים, ובהם יכולת ההתמודדות של משק בית ממוצע עם שינויים פתאומיים ברמת ההכנסה, דרכי הטיפול בזעזועים בלתי צפויים בהוצאות השוטפות, ורמת הביטחון והידע הכלכלי העומדים לרשות המשפחה".

הנתונים המצטברים לאורך שנות המדידה חושפים כי השנים האחרונות התאפיינו בנסיגה מתמשכת וברורה במצבן הכלכלי של המשפחות.

עם זאת, הנתונים שהוצגו לראשונה בוועידה הנוכחית מצביעים על כך שהירידה התלולה נעצרה, גם אם המצב הנוכחי עדיין רחוק מלהיות משביע רצון או כזה המעיד על צמיחה מחודשת. "יש מגמה מאוד מובהקת של התדדרות והיום הצגנו את השינוי בה. אבל משמעות השינוי היא בלימה של הידרדרות ועדיין לא התאוששות".

חלק מרכזי מניתוח המדד מוקדש להבנת הכלים והמשאבים הפנימיים העומדים לרשות המשפחות בזמני משבר, כאשר הידע והתפיסה העצמית של האזרח בנוגע ליכולותיו הפיננסיות משחקים תפקיד מכריע.

גולדברג פירט את המרכיבים הנבדקים במסגרת המחקר הממושך: "המדד בודק מספר מגוון של נתונים שבסופו של דבר משקפים את היכולת של משק הבית להתמודד עם האתגרים הפיננסיים והיכולת לעמוד בזעזוע בהכנסות ובהוצאות. כמו כן נבדקת מידת הידע שיש למשפחה כדי להתמודד עם האתגרים האלה".

במוקד הדיונים של הוועידה השנה עמד עולמם הכלכלי המורכב של הצעירים בישראל. דור זה, הפוסע את צעדיו הראשונים בשוק העבודה ובבניית תא משפחתי עצמאי, מוצא את עצמו בעמדת נחיתות מובנית המושפעת מחוסר ניסיון ומחשיפה מוגברת למלכודות אשראי וטעויות פיננסיות, אשר השלכותיהן עלולות ללוות אותו במשך עשורים קדימה.

גולדברג הציג את החלטת הארגון לרכז מאמצים ממוקדים באוכלוסייה זו. "כולנו בתקופה הזו מבולבלים, עושים טעויות כלכליות, לוקחים הלוואות לא נכונות. כשמדובר בצעירים, גם נקודת הפתיחה שלהם מבחינת הידע הכלכלי והניסיון הדרוש כדי לקבל החלטות נכונות, היא מטבע הדברים פחות בשלה ופחות טובה. גם המחיר שהם ישלמו על הטעות יהיה גבוה יותר. אנחנו רוצים לרכז מאמץ כדי לסייע לצעירים לקבל את הכלים הדרושים כדי להתחיל נכון, לבנות חיי משפחה באופן יציב ובטוח".

אחת התפיסות המוטעות הרווחות בציבור, לפיה ייעוץ וסיוע כלכלי מיועדים אך ורק לשכבות חלשות החיות בעוני עמוק, זוכה למענה חד-משמעי מצד ראשי הארגון. הצורך בליווי ובהבנת המערכות הבנקאיות והפנסיוניות חוצה מגזרים ומעמדות כלכליים, והוא רלוונטי לכל אזרח המבקש לשמור על יציבות משפחתית מפני הידרדרות עתידית.

"הליווי הכלכלי נחוץ לכולנו. חשוב שכולם ידעו שאמנם יש קבוצות באוכלוסייה שזקוקות לשיקום עמוק כי הן כבר נמצאות בחובות - אבל יש כאלה שרק התחילו את ההידרדרות ויש כאלה שעוד לא התחילו - ואפשר למנוע עבורם את ההידרדרות. הצורך בליווי כלכלי אינו נוגע רק באוכלוסיות חלשות אלא נכון לכולם. אנחנו כמובן מתעדפים מי זקוק לנו יותר - אבל כל משפחה זקוקה לכלים האלה כדי להתנהל נכון".

עוד עולה מהדברים כי ההורות והניהול השוטף של משק בית מודרני בישראל דורשים רמת מקצועיות והבנה פיננסית שאינה נופלת מזו של מנהלים בכירים במגזר העסקי.

האזרח הפשוט נדרש לקבל החלטות הרות גורל בתחומי המשכנתאות, קרנות הפנסיה, פוליסות הביטוח המורכבות וההתנהלות מול המערכת הבנקאית, ללא הכשרה מוקדמת.

"אנחנו צריכים להבין במשכנתאות ובפנסיה, לדעת איך להתנהל עם הבנקים, ובכלל להיות בלעי ידע כלכלי משמעותי. ארגון פעמונים מגשר על הפער, שבין הצורך המאוד גדול של כולנו בידע הזה, לבין העובדה שהוא לא נגיש, נתפס כמסובך, כבלתי מושג ורבים מאיתנו חוששים מאוד ולא מאמינים ביכולת שלהם לגשת אליו".

הפער המדובר בין הנחיצות של המידע לבין הנגישות שלו בא לידי ביטוי מובהק בהתנהגות הצרכנים אל מול הודעות רשמיות ודיווחים תקופתיים המגיעים מהמוסדות הפיננסיים. החשש המובנה מחוסר הבנה או מהצורך לקבל החלטות מורכבות מוביל אזרחים רבים להתעלמות מוחלטת מהמידע שנשלח אליהם, דבר המונע מהם להגן על זכויותיהם ועל כספם.

גולדברג חתם את דבריו בהצגת הנתון המשקף את לב העשייה של הארגון. "רוב האנשים שמקבלים הודעה מהבנק במייל או במעטפה סגורה לא פותחים אותה. אנחנו לא פותחים, כי אנחנו מניחים שלא נבין מה כתוב שם, וחוששים שנצטרך לקבל החלטה שאין לנו את הכלים לקבלה. הייעוד של פעמונים הוא להנגיש את הידע הזה שנחוץ לכולם".