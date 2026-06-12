בתוך שלל הדיווחים הדרמטיים מן המפרץ ומלבנון, כדאי להתעכב דווקא על פרט אחד שעבר כמעט מתחת לרדאר: טראמפ לחץ על ישראל להימנע מתקיפה בדאחיה בביירות.

הפרט הזה מספר את הסיפור כולו. עבור טראמפ, המלחמה במזרח התיכון ארוכה מדי. הוא מוכן לאיים, להפעיל כוח ולהכאיב כשצריך, אבל בסוף הדרך הוא מחפש דיל. כך הוא רואה גם את העימות מול איראן. הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני באזור מצר הורמוז שיבשה את התוכניות. בשעות הראשונות טראמפ עוד היסס, ורק לאחר שהוצג בפניו המידע הברור לפיו כטב"ם איראני מסוג 'שאהד' פגע ישירות במסוק הוא אישר שלושה גלי תקיפה נגד מטרות בדרום איראן.

אבל גם אחרי התקיפה, הכיוון לא השתנה. מבחינת הנשיא האמריקני, הכוח הצבאי הוא אמצעי שנועד להחזיר את טהראן לשולחן המשא ומתן, לא להכניס את ארצות הברית לעוד מלחמה נטולת תאריך תפוגה.

איראן לא רואה בחיזבאללה זירה צדדית. בטהראן כבר הבהירו כי לא ניתן לדון בהסדר כולל בלי להתייחס גם ללבנון. במילים אחרות: האיראנים מבקשים להפוך את גבול הצפון שלנו לקלף מיקוח בדרך לעסקה שטראמפ מבקש להשיג.

הפער הזה הולך ומתחדד ככל שהמערכה בלבנון מתקדמת. לאחר נפילת בינת ג'בייל העביר חיזבאללה את נקודת הכובד שלו לצור. צה"ל הגיע לליטאני בגזרה המזרחית והחל לתקוף גם בצור, לרבות ברובע הנוצרי שבו מצאו מחבלי חיזבאללה מקלט. במקביל, רחפנים עדיין חודרים לשטח ישראל, ומחבל חמוש הצליח לחצות את הגבול ולהתקרב לכוחותינו. תושבי הצפון אינם זקוקים לעוד הבטחות. הם זקוקים למציאות ביטחונית חדשה.

איראן מבינה היטב את נקודת התורפה של טראמפ. היא לא צריכה להביס את ארצות הברית. די לה לשרוד, למשוך זמן, ללחוץ דרך מצר הורמוז ולהעלות את מחירו של כל יום נוסף במלחמה. מדינות המפרץ חוששות לפגיעה בנתיבי השיט ובכלכלה, ובאמריקה חוזרים הזיכרונות מעיראק ומאפגניסטן. טראמפ רוצה לצאת מן המערכה עם הסכם; האיראנים רוצים לוודא שהדרך אליו תעבור דרך ויתורים ישראליים.

בפרשתנו, פרשת קורח, מתברר שלא תמיד די בעצירת האש. לאחר שהאדמה פתחה את פיה, לאחר שמאתיים וחמישים מקריבי הקטורת נשרפו באש ולאחר שאהרן עמד "בין המתים ובין החיים" ועצר את המגפה, עדיין נדרש מהלך נוסף: מטה אהרן פרח וגמל שקדים, כדי לשים קץ לתלונה ולמנוע את ההתפרצות הבאה.

זהו גם אפוא המבחן שמונח כעת לפתחה של ישראל. לא רק כיצד עוצרים את הירי ברגע הנוכחי, אלא איזו מציאות נשארת ביום שאחרי. טראמפ מחפש דיל - וזה לגיטימי, אבל ישראל חייבת לוודא שהיא לא משלמת עליו בגבול הצפון.