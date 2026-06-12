צה"ל הקים במהלך השנה האחרונה מספר היאחזויות ביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן, בשטח החיץ הביטחוני שבין הגדר לנהר הירדן.

מדובר בצעד חריג, שלפי הדיווח בגלי צה"ל מתבצע לראשונה זה עשרות שנים, מאז תקופת היאחזויות הנח"ל.

על פי הדיווח, הנקודות החדשות הוקמו בשטח ישראל, אך מעבר לגדר הגבול הקיימת, ומאוישות על ידי קבוצות של חיילי הגמ"ר במילואים. ההיאחזויות פועלות במתכונת של חוות חקלאיות המשלבות נוכחות קבועה בשטח.

גבול ישראל-ירדן עובר מבחינה רשמית במרכז נהר הירדן, אולם בשנות ה-70 הוקמה גדר ממערב לנהר, בסמוך לכביש 90, במטרה ליצור מרחב אבטחה צבאי. לאחר חתימת הסכם השלום עם ירדן בשנת 1994 ננטשו רוב המוצבים הצבאיים שפעלו במרחב.

לפי הדיווח, בשנים האחרונות, וביתר שאת לאחר התגברות האיומים בגבול המזרחי, החל להתגבש רעיון להחזיר נוכחות קבועה לשטח החיץ.

גורמים ביטחוניים ציינו כי בעבר נדחתה היוזמה על ידי מפקדי פיקוד מרכז, אך בשנה האחרונה אישר מפקד הפיקוד אלוף אבי בלוט את הקמתן של מספר נקודות חדשות.

ההיאחזויות הוקמו באזור המקביל ליישובים תומר ופצאל שבבקעת הירדן. בניגוד להסדרים שהיו נהוגים בעבר מול חקלאים שפעלו בשטח בשעות מוגבלות, מדובר כעת בנוכחות רציפה של חיילי מילואים המתגוררים במקום ומחזיקים את השטח.

ברקע המהלך הקימה מערכת הביטחון גם מרכז שליטה חדש המשקיף על הגבול המזרחי. ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר במקום לאחרונה, והרמטכ"ל אייל זמיר קיים תרגיל פיקודי רחב לבחינת מוכנות הכוחות בגזרה.

הכתב הצבאי של גלי צה"ל דורון קדוש הגדיר את המהלך כ"אירוע משמעותי ביותר", וציין כי מדובר בחזרה למודל של היאחזויות ביטחוניות בגבולות המדינה. לדבריו, המהלך משתלב במאמץ הרחב לחיזוק האחיזה הישראלית בגבול המזרחי, על רקע האתגרים הביטחוניים המתפתחים באזור.

צה"ל אישר את הפרטים ומסר כי "במרחב הגבול המזרחי הוקמו מספר מוצבים צבאיים במתווה של היאחזות ביטחונית, בהם מוצבים חיילי הגמ"ר. כוחות צה"ל פרוסים לאורך הגבול המזרחי ופועלים לחיזוק ההגנה על הגבול ולשמירה על ביטחון תושבי הגזרה".