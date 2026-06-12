כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי ישראל שחררה אתמול את שייח' חסן יוסף, מבכירי תנועת חמאס ביהודה ושומרון, לאחר שהיה נתון במעצר מנהלי מאז תחילת המלחמה ברצועת עזה באוקטובר 2023.

בתיעודים שפורסמו לאחר שחרורו נראה יוסף שוכב בבית חולים ומקבל מבקרים שהגיעו לברכו ולתמוך בו. לפי הדיווחים, הוא הועבר לקבלת טיפול רפואי לאחר שחרורו.

על פי הדיווחים, יוסף נעצר בביתו בעיר ביתוניא שממערב לרמאללה בימים הראשונים למלחמה. לאחר מעצרו הועבר למעצר מנהלי שהוארך מעת לעת ללא הגשת כתב אישום או משפט.

יוסף נחשב לאחת הדמויות הבולטות של חמאס ביהודה ושומרון. בדיווחים הפלסטיניים תואר כמי שפעל במשך שנים בזירה הפוליטית והציבורית הפלסטינית וקרא לאחדות לאומית ולהמשך המאבק בישראל.

במהלך השנים ריצה יוסף תקופות מאסר ומעצר מצטברות של יותר מ-20 שנה בבתי הכלא בישראל, במסגרת מעצרים חוזרים ונשנים והליכי מעצר מנהלי.

חסן יוסף מוכר גם כאביו של מסעב חסן יוסף, שכונה "הנסיך הירוק", לאחר שעזב את חמאס והפך לאחד ממבקריה הבולטים.