עו"ד שלמה לרנר, יו"ר פורום המילואימניקים בליכוד, פנה במכתב ליועז הנדל בדרישה לשנות את שמה של מפלגתו, "המילואימניקים".

במכתב, שנשלח בשם חברי הפורום ומשרתי מילואים רבים בליכוד ובמחנה הימין, נכתב, "אנו פונים אליך משדה הקרב בו כולנו לוחמים כאחד: הסר את ידי הפוליטיקה מקדושת המילואים ושנה את שם מפלגתך לאלתר".

לדברי הכותבים, מערך המילואים של צה"ל הוא "נכס לאומי" ו"קודש הקודשים של החברה הישראלית". עוד נכתב כי "המדים האלה שייכים לכולם, מעולם לא היו, ואסור שישמשו אי פעם, כפלטפורמה פוליטית לקמפיין בחירות או ככלי לניגוח פוליטי ומפלגתי".

לרנר טען במכתבו כי בחירת השם "המילואימניקים" היא "מעשה אנטי-ממלכתי הפוגע במילואימניקים המשרתים ללא כל אינטרס זר או פוליטי אלא מתוך מחויבות ונאמנות למדינה ולצה"ל בלבד". עוד כתב, "אתה מנסה לייצר מצג שווא בו מערך המילואים כולו שותף לאג'נדה ולשאיפות הקואליציוניות שלך ושל חבריך".

במכתב נטען עוד כי מפלגתו של הנדל אינה מייצגת את מרבית משרתי המילואים. "בשטח אנו רואים רוב מוחץ של מילואימניקים המחזיקים בעמדות ימין, ואשר תומכים בממשלה ובראש הממשלה, ושאין להם שום כוונה לתת לך מנדט להשתמש בשמם כדי לקדם קואליציות שמדירות את ראש הממשלה ומפלגות הימין", כתב לרנר.

כותבי המכתב הוסיפו כי הסקרים הנוכחיים, שלטענתם מצביעים על כך שמפלגתו של הנדל אינה עוברת את אחוז החסימה, מלמדים כי הציבור, ובהם גם המילואימניקים עצמם, אינו מעניק לו את התמיכה הרחבה שהוא מבקש להציג. את המכתב חתמו בדרישה, "שחרר את המילואימניקים".