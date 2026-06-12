זירת התאונה סמוך למחלף יקנעם מד"א

חמישה בני אדם נהרגו ביממה האחרונה בתאונות דרכים ברחבי הארץ, ארבע מהן בצפון ואחת בדרום. במשטרה פתחו בחקירות לבירור נסיבות התאונות.

בשעות הלילה נהרג רוכב אופנוע כבן 20 בכביש 6 סמוך למחלף יקנעם. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב-מערכתית קשה ונאלצו לקבוע את מותו.

המשטרה מסרה כי הנהג החשוד שפגע ברוכב נמלט מהמקום. על פי החשד, לאחר התאונה הצית את הרכב שבו נהג. בהמשך נעצר תושב ואדי ערה, ובוחני התנועה פתחו בחקירת המקרה.

אמש נהרגה אישה כבת 50 לאחר שרכבה התהפך בכביש 4 סמוך לצומת עופר. צוותי החילוץ וההצלה מצאו אותה לכודה בתוך הרכב כשהיא ללא סימני חיים, ומותה נקבע בזירה.

פרמדיקית מד"א אסיל אערידי וחובש מד"א ויקטור גולץ, סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג כשבתוכו נלכדה אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

בתאונה נוספת שאירעה בכביש 77 סמוך למחלף בית רימון נהרג רוכב אופנוע בן 19 לאחר שנפגע מרכב. ההרוג הוא הכדורגלן ויאאם עבוד משפרעם. צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו.

חובשי מד"א אופיר אסלן, צביקה לרר ואבי ריימונד, סיפרו: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

מוקדם יותר נהרג עמאר אלטורשאן, בן 20 מהפזורה הבדואית בנגב, בתאונה בין שני כלי רכב סמוך לשמורת להב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים סורוקה לאחר פעולות החייאה, אך בהמשך נקבע מותו.

חובש רפואת חירום רזק אלטורי סיפר: "אחד הפצועים ישב ברכב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש".

לפנות בוקר אתמול נהרג דניאל סאלח, בן 25 מירכא, בתאונה עצמית בכביש 70 סמוך לצומת יאסיף. צעיר נוסף שהיה עמו ברכב נפצע באורח בינוני. בוחני התנועה של משטרת ישראל חוקרים את נסיבות התאונה.

במקביל לתאונות הקטלניות, במהלך היממה האחרונה אירעו מספר תאונות נוספות ברחבי הארץ שבהן נפצעו הולכי רגל ונהגים באורח קשה.