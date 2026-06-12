סוניה בוהל-דנקר, אמה של קרולין בוהל שנרצחה בגיל 22 בקיבוץ ניר עוז במהלך מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, שיתפה ברשת X את חוויותיה מהקרנת סרט שהתקיימה בחודש מרץ בברלין.

האירוע התקיים בקולנוע "בבילון", כאשר אורחת הכבוד הייתה פרנצ'סקה אלבנזה, הדווחית המיוחדת של האו"ם לנושא פלסטין. בציוץ שפרסמה כתבה כי מעולם לא שהתה במקום שבו חשה כל כך הרבה שנאה כלפי ישראל.

"בחודש מרץ הייתי בפרמיירת סרט בברלין, שבה פרנצ'סקה אלבנזה הייתה אורחת הכבוד", כתבה סוניה והוסיפה כי "מעולם לא הייתי בחדר שבו הרגשתי כל כך הרבה שנאה. בכל מקום היו כאפיות, סיסמאות קשות ושנאה גלויה לכל מה שקשור לישראל".

בתגובה לציוץ השיבה אלבנזה בלעג לאם השכולה במילים: "תחליפי תרופות". התגובה עוררה ביקורת חריפה ברשתות החברתיות ובקרב גורמים ישראליים.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, גינה את הדברים וכתב ברשת X: "אמא של קרולין בוהל, צעירה גרמנייה שנרצחה באכזריות בשבעה באוקטובר על ידי מחבלי חמאס, שיתפה על השנאה הקיצונית נגד ישראל שחוותה בהקרנת סרט בברלין שבו פרנצ'סקה אלבנזה הייתה אורחת הכבוד".

דנון הוסיף, "תגובתה של אלבנזה לאם השכולה הייתה: 'תחליפי תרופות'. אין תחתית לשפל של פרנצ'סקה אלבנזה".

אלבנזה משמשת כדווחית מיוחדת של האו"ם וזכתה בשנים האחרונות לביקורת מצד ישראל ובעלות בריתה בשל התבטאויותיה בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

הממשל האמריקני אף הטיל עליה הגבלות מסע והקפיא את גישתה למערכות פיננסיות בינלאומיות, בהן חשבונות בנק וכרטיסי אשראי.