עשרות מפגיני "הפלג הירושלמי" הוזעקו באישון לילה למחסום משטרתי בכניסה הדרומית לאשדוד, לאחר שמנגנון "צבע שחור" הזעיק אותם בעקבות מעצר עריק.

בהמשך התברר כי מדובר היה באי-הבנה: הצעיר שעוכב היה חילוני שחזר מבילוי ולא בחור ישיבה.

האירוע החל כמחסום שגרתי שהוקם ללכוד עברייני רכוש. במהלך בדיקת רכב גילו השוטרים שאחד הנוסעים מוגדר עריק מצה"ל, והעבירו דיווח למשטרה הצבאית.

בתוך זמן קצר עודכנו קווי "צבע שחור" המתריעים על מעצרי בחורי ישיבות עריקים, ועשרות מפגינים נהרו למחסום והתגודדו סביב השוטרים והרכב. כעבור דקות שוחרר הצעיר, המפגינים פתחו בריקוד והתפזרו.

"מדובר היה במחסום שגרתי שהוקם ללכוד עברייני רכוש", אמר גורם משטרתי לאתר 'אשדודס'. "עצרנו רכב למעקב, לקחנו פרטים, התברר שאחד הצעירים הוא עריק".

"מדובר היה בצעיר עם חזות חילונית לכל דבר. ברכב ישבו עוד צעירים וגם בחורות, כולם בחזות חילונית - שום דבר שמתקרב לבחורי ישיבות. מצער לגלות שבליינים חילוניים, שלא ביודעין, גרמו להזעקת מפגיני הפלג באישון ליל".

המקרה מעורר שאלות בנוגע למנגנוני הבקרה והאימות של מערכת ההתראות, לאחר שהופצה התרעה המונית שהתבססה, לכאורה, על מידע שגוי.