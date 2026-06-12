גוף פנימי במפלגת הירוקים בבריטניה בוחנת הצעה שעלולה להוביל לתמיכת המפלגה באיסור על ברית מילה שלא מטעמים רפואיים - מהלך שישפיע על קהילות יהודיות ומוסלמיות במדינה, כך דווח במגזין "הספקטייטור".

מדובר בקבוצת העבודה למדיניות בריאות של מפלגת הירוקים בבריטניה - גוף מפלגתי פנימי שתפקידו לגבש הצעות מדיניות לקראת אישורן בוועידת המפלגה.

הקבוצה פתחה בסקר פנימי בין חברי המפלגה, ובו נשאלו אם יש לאפשר להורים להסכים ל"הליך כירורגי בלתי הפיך בילד רק כאשר הוא הכרחי מבחינה רפואית" - ובמסגרתו התבקשו להתייחס במפורש לברית מילה. הסקר נועד לעצב מדיניות בריאות לקראת ועידת המפלגה בספטמבר, שבה צפויות לעלות הצעות נוספות מעוררות מחלוקת.

מהלכים דומים נראו כבר באירופה: ב-2018 הייתה איסלנד הראשונה ביבשת שאסרה ברית מילה לא-רפואית בחוק, מהלך שספג גינוי ממנהיגים יהודים ומוסלמים. הצעות דומות קודמו גם על ידי מפלגות ימין לאומני, ובהן AfD בגרמניה ומפלגת הדמוקרטים השוודים.

העיתון "ג'ואיש ניוז" הזהיר כי המדיניות עלולה לפגוע בתמיכה במפלגה בקרב הציבור המוסלמי שהתחזק בה בשנים האחרונות, וכן באזורים עם קהילות יהודיות אורתודוקסיות גדולות - בהם רובע Hackney בלונדון, שבו רשמו הירוקים הישגים פוליטיים בולטים.

דובר המפלגה מיהר להבהיר בתגובה כי "קבוצות העבודה שלנו פועלות באופן עצמאי לבחינת הצעות מדיניות. הדרך היחידה שהצעה תהפוך למדיניות רשמית היא אישור בהצבעה בוועידת המפלגה".