האב השכול חגי לובר פרסם פוסט תמיכה בחבר הכנסת משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית, לאחר שהיה חבר הכנסת היחיד מסיעתו שהצביע נגד ההשוואה בין תלמידי ישיבות למשרתים בצה"ל במסגרת חוק יסוד: לימוד תורה.

לובר התייחס להצבעתו של סולומון ולצעדים שננקטו נגדו לאחר מכן, וכתב כי רק בדיעבד הבין למי העניק את קולו בבחירות האחרונות. "לא ידעתי זאת כשהכנסתי את פתק 'הציונות הדתית' לקלפי, אבל מתברר שלך הצבעתי", כתב.

לדבריו, "הצבעתי ליושר, לאמת, לאומץ ציבורי, לעמידה בלחצים, ואתה מייצג את כל אלה". הוא הוסיף: "הצבעתי לציונות הדתית כדי שתקדם רעיונות של ציונות דתית ולא תיתן להצהרת השתמטות במסווה של 'חוק יסוד לימוד תורה' לעבור".

לובר שיבח את החלטתו של סולומון להתנגד להצעת החוק למרות המחיר הפוליטי: "ואתה, בנחישות ובהקרבה פוליטית, עשית בדיוק את זה".

בהמשך התייחס להשעייתו של סולומון מהוועדות בכנסת וכתב: "ועכשיו, משה, אתה מושעה מכל הוועדות. ואתה לא לבד. איתך מושעה גם הפתק שלי, ושל רבים כמוני, ומי יודע אם הוא יחזור לקלפי שוב בבחירות הקרובות!"

לצד התמיכה בסולומון, פנה לובר לחברי מפלגת הציונות הדתית וקרא להם להתנגד לקידום החוק: "חברי למפלגת הציונות הדתית, שפעלתם רבות וטובות בקדנציה הזו בתחומים אחרים. אל תכנעו. אל תסכימו לחוק שמדבר גבוהה-גבוהה על תורה, ואין בו שום התייחסות למצוות השרות בצבא. אל תתנו יד להצדקת השתמטות בשם התורה".