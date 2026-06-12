פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שישי) סיכום פעילות מבצעית מהשבוע האחרון בשלוש הגזרות המרכזיות - לבנון, רצועת עזה ויהודה ושומרון. בצבא ציינו כי הכוחות ממשיכים לפעול במקביל להסרת איומים על אזרחי ישראל.

בפיקוד הצפון תקף חיל האוויר, בהכוונת הכוחות הקרקעיים, כ-310 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. בצה"ל מסרו כי במהלך התקיפות והפעילות הקרקעית חוסלו כ-80 מחבלים.

במקביל, כוחות צה"ל המשיכו לפעול בקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, להשמדת תשתיות טרור ולהסרת איומים על יישובי הצפון ועל הכוחות הפועלים במרחב.

בפיקוד הדרום נמשך מאמץ איתור והשמדת תשתיות תת-קרקעיות, בדגש על אזור חאן יונס. לפי צה"ל, במהלך השבוע חוסלו יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בארגון הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני.

עוד נמסר כי בין המחוסלים היו ראש תשתית להעברת כספים בארגון הטרור חמאס וסגנו. בצבא ציינו כי הפעילות נועדה לפגוע במערכי המימון והתמיכה של ארגוני הטרור ברצועה.

בפיקוד המרכז ביצעו כוחות הביטחון עשרות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון. במסגרת המבצעים נעצרו יותר מ-50 מבוקשים, בהם חשודים בהסתה לטרור, בקידום פעילות טרור ובהחזקת אמצעי לחימה.

בנוסף נתפסו כ-250 אלף שקלים שיועדו, לפי צה"ל, למימון פעילות טרור. הכוחות החרימו גם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד לחימה, תחמושת ויותר מעשרה כלי נשק, בהם אקדחים ורובי "קרלו" מאולתרים.

בצה"ל הוסיפו כי במקביל לפעילות ההתקפית, נמשכים המאמצים לסיכול הברחות ולחיזוק מערכי ההגנה לאורך הגבולות המזרחי והמערבי של מדינת ישראל.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל