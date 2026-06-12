המנהל האזרחי הודיע כי במהלך פעילות אכיפה ממוקדת שנערכה השבוע במעברים ברחבי יהודה ושומרון סוכלו ניסיונות הברחה של כ-110 טון פסולת שיועדו, על פי החשד, להשלכה ושריפה באתרי פסולת פיראטיים בשטחי הרשות הפלסטינית.

המבצע הובל על ידי יחידת "דוד", הפועלת תחת קצין מטה איכות הסביבה במנהל האזרחי ובמימון המשרד להגנת הסביבה. במסגרת הפעילות נבדקו משאיות במספר מעברים מרכזיים, בהם מזמוריה, מחסום המנהרות וקלנדיה.

לפי הודעת המנהל האזרחי, המשאיות שנתפסו הובילו פסולת מסוגים שונים. כלל המשאיות ותכולתן הוחרמו והועברו למגרש תפיסה צבאי להמשך טיפול של גורמי האכיפה.

במנהל האזרחי ציינו כי מדובר בחלק ממערך אכיפה רחב יותר המתנהל בחודשים האחרונים נגד תופעת שריפת הפסולת הבלתי חוקית ביהודה ושומרון.

על פי הנתונים שנמסרו, במהלך החודש האחרון נתפסו בפעולות אכיפה שונות קרוב לחצי מיליון טון פסולת שיועדו לשריפה בשטחי יהודה ושומרון.

במנהל האזרחי הדגישו כי הפעילות מתבצעת במסגרת עבודת צוות משימה משולב, המאגד את כלל גופי הביטחון הרלוונטיים ופועל לצמצום זיהום האוויר ומפגעי הסביבה באזור.