תיעוד מזיהוי וחיסול מחבלים בכפר דבין דובר צה"ל

צה"ל חשף היום (שישי) כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, בפיקוד אוגדה 91, השלימו בשבועות האחרונים מבצע בכפר דבין שבדרום לבנון, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך שטח לבנון וצפונית לקו ההגנה הקדמי.

על פי הודעת צה"ל, הכפר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית מרכזית לקידום מתווי טרור ולהיערכות לביצוע ירי טילי נ"ט לעבר שטח ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בגזרה.

בצה"ל מסרו כי במהלך מבצע "שאגת הארי" חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים במרחב זה והושמדו עשרות תשתיות טרור של חיזבאללה.

במהלך המבצע החטיבתי פעלו הכוחות בשיתוף חיל האוויר, שתקף יותר מ-50 מטרות. בצה"ל ציינו כי הושמדו עשרות תשתיות טרור ואותרו מחסני אמצעי לחימה משמעותיים.

עוד נמסר כי לצד התקיפות בוצעו חיסולים מהאוויר של מחבלים שפעלו במרחב, כחלק מהמאמץ להסרת איומים על יישובי הצפון ועל הכוחות הפועלים לאורך הגבול.

בצה"ל הדגישו כי הפעילות בדרום לבנון נמשכת במסגרת המערכה נגד חיזבאללה, והוסיפו כי ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.

תקיפת תשתיות טרור במרחב דובר צה"ל