העיתונאי קלמן ליבסקינד פרסם היום (שישי) טור בעיתון "מקור ראשון" שבו העלה שאלות לגבי עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון במקרה של חילופי שלטון לאחר הבחירות הבאות.

לדבריו, מי שצריכים להעריך את מדיניות הממשלה הנוכחית ביהודה ושומרון אינם רק תושבי ההתיישבות, אלא גם תושבי אזור השרון, זאת מפני שלדבריו המדיניות הנוכחית מנסה לסכל את 7 באוקטובר הבא, זה שעלול לצאת מהשומרון.

בהמשך תהה האם מנהיגי גוש המרכז-שמאל ימשיכו במדיניות הנוכחית: "שטחי יו"ש אינם עסק פרטי. הם חגורת הביטחון הציונית וההתיישבותית של מדינת ישראל הקטנה. האם בנט-לפיד-איזנקוט ימשיכו בדרך של סמוטריץ'? שמעתם מהם מתישהו מילה טובה על כיוון הפעולה שלו בהקשר הזה?"

לדבריו, ראשי המחנה היריב נמנעים מלהציג עמדות מפורטות בנושאים המדיניים והביטחוניים. הוא כתב כי "איזנקוט, בנט ולפיד מקפידים לא לעסוק במהות", והוסיף כי הם מסתפקים במסרים כלליים של "איחוי", "ריפוי" ו"שיקום" מבלי לפרט את תפיסותיהם בסוגיות הליבה.

ליבסקינד הזכיר גם את כהונתה של מרב מיכאלי כשרת התחבורה וטען כי נמנעה מקידום פרויקטים ביהודה ושומרון. לדבריו, ראשי רשויות באזור לא זכו למענה לבקשותיהם בתקופת הממשלה הקודמת בראשות נפתלי בנט.

עוד שיבח את פעילות הממשלה הנוכחית ביהודה ושומרון, "תראו מה עשתה הממשלה הנוכחית בכלל, ומפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק בפרט, ביהודה ושומרון: אישור סיטוני של יישובים חדשים; מלחמה שלא הייתה כמותה בבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית; הקמה של עשרות חוות חקלאיות, שמעבר לכך שהן מונעות מהפלסטינים לכבוש ברגליהם כל מטר פנוי, הן מעניקות תחושת ביטחון שלא הייתה כמותה לנוסעים בדרכים".

בסיום הטור התייחס ליבסקינד לעמדותיהם של בנט, לפיד ואיזנקוט. על בנט כתב כי הוא "סימן שאלה גדול", בעוד שלפיד ואיזנקוט מחזיקים, לדבריו, בעמדות מדיניות שונות מאלו של הממשלה הנוכחית בנושאי ההתיישבות והסדר עתידי עם הפלסטינים.