האמן הבריטי דייוויד הוקני, מהדמויות הבולטות והמשפיעות בעולם האמנות העכשווית, הלך לעולמו אתמול (חמישי) בביתו בלונדון בגיל 88. מותו הגיע כחודש בלבד לפני יום הולדתו ה-89.

הוקני נולד ביולי 1937 בעיר ברדפורד שבאנגליה ולמד בקולג' המלכותי לאמנות בלונדון. במהלך הקריירה הארוכה שלו הפך לאחד האמנים המזוהים ביותר עם זרם הפופ ארט הבריטי, לצד פיתוח שפה אמנותית אישית ומקורית.

את עיקר פרסומו קנה בזכות סדרת ציורי בריכות השחייה שיצר לאחר שעבר להתגורר בקליפורניה. היצירות, שהתאפיינו בצבעוניות עזה ובסגנון ריאליסטי, הפכו לאחד הסמלים המזוהים ביותר של האמנות האמריקנית במחצית השנייה של המאה ה-20.

במהלך השנים עסק הוקני במגוון רחב של תחומים, בהם ציור, הדפס, צילום, עיצוב תפאורות לאופרה ואמנות דיגיטלית. הוא עיצב תפאורות לבתי אופרה מובילים ובהם לה סקאלה במילאנו, אופרת המטרופוליטן בניו יורק ופסטיבל גליינדבורן באנגליה.

בשנת 2018 רשם הישג היסטורי כאשר יצירתו "דיוקן של אמן (בריכה עם שתי דמויות)" נמכרה בבית המכירות כריסטי'ס בניו יורק תמורת 90.3 מיליון דולר. באותה עת היה זה המחיר הגבוה ביותר ששולם עבור יצירה של אמן חי.

מלבד ציוריו, הוקני נודע גם בניסויים פורצי דרך בתחום הצילום. הוא יצר קולאז'ים מצולמים המורכבים מעשרות ואף מאות תמונות, שביקשו לבחון את אופן פעולתה של הראייה האנושית ולהציג מציאות מכמה זוויות מבט בו זמנית.

בשנותיו האחרונות המשיך ליצור ולעסוק באמנות באמצעים מסורתיים ודיגיטליים כאחד. יצירתו הענפה והשפעתו על דורות של אמנים הפכו אותו לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות ביותר בעולם האמנות המודרנית והעכשווית.