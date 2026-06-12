אל"ם הרב שהם עורקבי, ראש מטה הרבנות הצבאית וסגן הרב הצבאי הראשי, הפך לסבא עם הולדת נכדתו הראשונה. בני המשפחה, חברים ומכרים שיגרו ברכות ואיחלו לרב ולרעייתו רוב נחת, בריאות ושמחה.

אל"ם הרב שהם עורקבי צילום: יוסף חיים בורכוב

הסנדק הרב שמואל שפירא בירך את הרב עידו חכים, ר"מ שיעור א' בישיבת נהריה, במהלך ברית המילה לבנו.

הרב שמואל שפירא מברך את הרב עידו חכים צילום: ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר עמיחי אליהו והרב שמואל אליהו השתתפו בהילולת הראשון לציון והרב הראשי לשעבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל בהר המנוחות בירושלים.

ריקוד עם הרב אליהו בהילולה ללא קרדיט

רגעים מרגשים נרשמו ב"בית האבן" שבמרכז הרפואי רמב"ם בחיפה, שם נחגגה בר המצווה של נעם מרדכי סלוק. אביו, הרב בועז סלוק, שנפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון, קם ממיטתו והצטרף לחגיגה בכיסא גלגלים.

הרב בועז סלוק השתתף בבר המצווה לבנו צילום: נתנאל בן הרוש

כ-500 מדריכים מכל רחבי הארץ השתתפו ביום גיבוש והכשרה למנחי סמינריון ההדרכה של תנועת אריאל. במהלך היום עברו המשתתפים פעילויות ODT, יחידות הכשרה מקצועיות ושיחות עם רכזי ההנהלה ומזכ"ל התנועה אלחנן וולף. האירוע נחתם במסדר חגיגי.

יום גיבוש והכשרה ללא קרדיט

שיחה ביום גיבוש צילום: ללא קרדיט

ביישוב בית אל נחנך כולל חדש המיועד לתושבים שיצאו לגמלאות. הכולל הוקם ביוזמת ועדת הדת במועצה ובראשו עומד הרב עידן יוסף.

הכולל החדש צילום: ללא קרדיט

סגן מתנאל קריגר, שנפצע באורח קשה מאוד בלבנון ואיבד את שתי רגליו, שב השבוע לביתו בכפר הרא"ה לאחר תקופת שיקום ממושכת. תושבי היישוב קיבלו את פניו בשירה, ריקודים ודגלי ישראל. מתנאל הוא בנו של הרב אברהם קריגר, מייסד מכון "שם עולם".

הרב שגיא כהן נבחר פה אחד לתפקיד רב המושב משכיות שבבקעת הירדן. הרב כהן הוא בוגר ישיבת ההסדר מעלות ותלמידו של הרב יהושע ויצמן, ראש הישיבה ויו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

הרב שגיא כהן צילום: דוברות המשרד לשירותי דת

מאות מתושבי יפו, רבני קהילות ואישי ציבור השתתפו באירוע קבלת פנים לרבה הראשי החדש של תל אביב-יפו, הרב זבדיה כהן. האירוע נערך בבית הכנסת המרכזי "המאור" ביפו בהשתתפות רבנים ונציגי קהילות מכל רחבי העיר.

את המעמד יזם והנחה הרב שמעיה הכט, רב בית הכנסת "המאור". בין המברכים: הרב אפרים עמדי, רב בית הכנסת "אהבה ואחוה - חזון נחום"; הרב אסי יצחקוב, רב קהילה וראש כולל; הרב יהודה סהלה, רבה של הקהילה האתיופית; הרב דוד חי הכהן, רב בית הכנסת "חלב חיטים"; הרב דניאל פריינטה, רב בית הכנסת "אוהל אברהם"; שמואל דנן, מגבאי בית הכנסת "זיכרון ברוך - קאמרנא"; והרב אליהו מאלי, ראש ישיבת ההסדר ביפו.

האירוע צילום: דוד בורכוב

אשר נחמיאס נבחר למנכ"ל הגרעין התורני בלוד. נחמיאס יחליף את נעם דרייפוס ויוביל את פעילות הגרעין, המהווה חלק מרכזי מארגון "לודאים". בשנים האחרונות שימש כסמזכ"ל חינוך בתנועת בני עקיבא.

אשר נחמיאס צילום: ללא קרדיט

הפרשן החרדי ישראל כהן הגיע לאולפן חדשות 12 לעימות עם ח"כ מירב כהן מיש עתיד סביב חוק יסוד: לימוד תורה, אך הדיון קיבל תפנית מפתיעה. במקום להתעמת עמו, שיבחה חברת הכנסת את פעילותו למען שחרור החטופים וסיפרה על המפגש עמו ועם בנו בכיכר החטופים.

הדור הבא של הפוליטיקה? השר איתמר בן גביר נפגש בפסטיבל היין בשילה הקדומה עם דוד ביסמוט, בנו של יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

בן גביר עם בנו של ח"כ ביסמוט צילום: ללא קרדיט

מאות צעירים השתתפו בירושלים בשבת אחדות של ארגון "קשר יהודי". במהלך השבת התקיימו לימוד משותף סמוך לכותל המערבי, פאנלים עם שורדי טבח הנובה ותפילות משותפות שבהן רכשו משתתפים עליות לתורה בתמורה לקבלות רוחניות.

שירת עשרות המשתתפים קשר יהודי

לאחר שנתיים וחצי של שירות מילואים ומאות ימי לחימה, יצאו עשרות גברים מקהילת "גבעת הזיתים" בלוד לערב גיבוש והתרעננות. המשתתפים נהנו מארוחת בשרים וטיול שטח בהרי השפלה כחלק מחיזוק הקהילה והיערכות להמשך העשייה.

ערב מגבש צילום: ללא קרדיט

שרת ההתיישבות אורית סטרוק נפגשה עם רבה החדש של נוף הגליל, הרב מנחם נחשון, ועם חבר מועצת העיר מנחם מנדל מחוץ לישיבת הממשלה שהתקיימה בעיר.

סטרוק עם הרב החדש צילום: ללא קרדיט

השרים בצלאל סמוטריץ' ואופיר סופר השתתפו במפגש עם רב העיר נוף הגליל, הרב מנחם נחשון, וראש ישיבת נוף הגליל הרב דני סיגליס, במסגרת אירוע לכבוד עולים חדשים מקהילת בני מנשה.

השרים עם הרב באירוע צילום: ללא קרדיט

מדרשת "תכלית - שלומי" תיפתח בשנת הלימודים הקרובה בראשות הרבנית בת אל קוסובסקי, אחותו של רס"ן בניה ריין הי"ד. המדרשה החדשה תפעל ביישוב שלומי ותפתח את שעריה עם כ-35 תלמידות שכבר השלימו את הליך הרישום.