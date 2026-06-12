ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר (שישי) כי כל עוד הוא עומד בראש ממשלת ישראל, איראן לא תשיג נשק גרעיני.

לדבריו, קיימת הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא הגרעין האיראני.

נתניהו אמר כי הוא נמצא "בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן" כבר למעלה מ-30 שנה. הוא הוסיף כי אלמלא המאבק שנוהל לאורך השנים, "לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל".

עוד טען ראש הממשלה כי איראן פועלת להשמיד את מדינת ישראל, ואמר, "אני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת". לדבריו, "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה".

טראמפ אמר הלילה בבית הלבן, כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. "החתימה תהיה בקרוב, וסגן הנשיא ואנס, והשליחים וויטקוף וקושנר יהיו שם", אמר טראמפ והוסיף כי ברגע שההסכם ייחתם יוסר המצור במצר הורמוז.

הוא ציין כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ועם מנהיגי קטאר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, כוויית ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה, ארדואן. הנשיא האמריקני הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה: "הם הסכימו לכך. הם גם לא יקנו או יפתחו נשק גרעיני בשום דרך".

בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" טוענת כי וושינגטון מחויבת להציג תוכנית ל"בניית איראן מחדש" בעלות של לפחות 300 מיליארד דולר. עוד דווח כי במהלך המשא ומתן, הצדדים לא ידונו על תוכנית הטילים הבליסטיים או על תמיכה בארגוני פרוקסי.

מטיוטה של מזכר ההבנות שפרסם הלילה הערוץ הסעודי "אל-ערביה" עלה שמדובר בהארכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ויותר, ופתיחת מצר הורמוז לשיט בין-לאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט, והמשא ומתן בנושא הגרעין יימשך.