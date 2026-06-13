כשגלית אור חיפשה אוכל הודי כשר שלא יתנצל על עצמו, היא מצאה בפתח תקווה מסעדה שנולדה בשביל עובדים זרים ומשרתת היום ישראלים שגילו שהיא בדיוק מה שחיפשו. "הודו הגדולה" מסתתרת בפינה יחסית נידחת בעיר ומציעה חוויה שמרגישה כמו "חתיכת הודו אמיתית".

לדבריה, המקום מעוצב כמו מכולת תבלינים הודית עם מדפים עמוסים ברטבים, אבקות ומשחות תבלין, לצד וילונות עם עיטורי זהב, פסלונים מוזהבים ופוסטרים של נופים הודיים. גם המוזיקה, התה ההודי והוויסקי ההודי משלימים את התחושה של "אייר אינדיה בלי הג'ט לג".

אור כתבה כי מאז המסעדות הכשרות של רינה פושקרנה היא לא התגעגעה כך לאוכל הודי. "מי שלא אוהב תיבול עז, שיחזור הביתה", ציינה, והוסיפה כי הטעמים במקום "חזקים, אסרטיביים ולא מתאמצים".

חגיגה הודית. הודו הגדולה צילום: יח"צ

בין המנות שתיארה היו מיקס מטוגנים עם סמוסות, פאקורה ווואדה לצד ארבעה רטבים שונים, וכן סלמון מסאלה ברוטב קוקוס, קשיו, בצל, עגבנייה, ג'ינג'ר ושום. לצד המנה הוגש אורז בסמטי צהוב עם כרובית, אפונה, גזר וחמוציות בתיבול קארי וכורכום.

לקינוח הוגשו עוגיית קמח חומוס עם שקדים, קשיו וחמוציות לצד גלידת קשיו, הל וזעפרן. אור תיארה את הקינוח כ"כייפי, מפתיע ומעניין".

לפי הכתבה, בעלי המקום פתחו את המסעדה במקור עבור עובדים זרים מהודו, אך עם הזמן גילו כי ישראלים רבים מחפשים מסעדה הודית כשרה שאינה בשרית. "הודו הגדולה" ממוקמת ברחוב סטרומה 8 בפתח תקווה ופועלת בכשרות חלבית של רבנות פתח תקווה.

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הודו הגדולה: סטרומה 8, פ"ת

כשרות: חלבי, רבנות פ"ת

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פורסם בגיליון "נופשים"