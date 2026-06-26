הנה דף אורז שהפך לכרית פריכה, ממולאת בקרם סלמון קטיפתי עם גבינת שמנת, סריראצ'ה ועירית - ומוכתרת בנקודת אבוקדו ירוקה.

נשמע כמו מנה ממסעדה יוקרתית, אבל מדובר בטכניקה פשוטה לגמרי שכל אחד יכול לשלוט בה. מתכון מבית מחלקת התזונה של Teka. דג וחלב יחד - לנוהגים היתר.



מצרכים:

פילה סלמון צלוי

גבינת שמנת

1 כף רוטב סויה

1 כפית רוטב סריראצ'ה (או חריף אחר)

עירית קצוצה

1 אבוקדו בשל

1 לימון

מלח

שומשום

4 דפי נייר אורז

שמן לטיגון



אופן ההכנה:

1. מכינים את הסלמון בתנור לפי הטעם. טוחנים במעבד מזון יחד עם גבינת השמנת, הסויה והסריראצ'ה לקבלת מחית חלקה. מקפלים פנימה עירית קצוצה ומעבירים לשק זילוף.

2. מרטיבים דף נייר אורז ומניחים עליו דף רטוב נוסף. חותכים למלבנים שווים ומייבשים היטב (ניתן להשתמש במייבש שיער).

3. מטגנים את המלבנים בשמן חמניות חם מאוד עד שהם מתנפחים והופכים לכריות פריכות.

4. יוצרים חור קטן בכל כרית וממלאים בקרם הסלמון.

5. מועכים אבוקדו עם מיץ לימון ומלח. מזלפים נקודת קרם אבוקדו מעל כל כרית ומפזרים שומשום.

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ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית, במסעדת ג'וי בממילא הכשרה למהדרין מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.