יממה בלבד עברה מאז סיימה הפועל ירושלים את עונת 2025/26, כשהודחה בידיי הפועל ת"א בסדרת חצי גמר פלייאוף ליגת העל בכדורסל וכבר היום (שישי) הודיעה על השינוי הראשון שלה לקראת העונה הבאה - שינוי שמתחיל בדמות שעל הקווים.

היה זה כאשר האדומים מהבירה הודיעו על פרידה ממאמנם בשלוש השנים האחרונות, יונתן אלון.

אלון שידוע כאוהד של הקבוצה עוד מימי נעוריו, הוביל העונה את ירושלים לזכיה בטורניר קדם העונה, גביע ווינר סל, הגיע איתה עד לרבע גמר היורוקאפ שם נחל אכזבה וכישלון כשהודחו בניגוד לציפיות ואמש גם הודח איתה בשלב חצי גמר הפלייאוף.

בשלוש השנים האחרונות בהן אימן את ירושלים, זכה אלון בגביע המדינה בעונת 2023/24 והגיע עד לגמר גביע המדינה ולסדרת גמר הפלייאוף בעונה שעברה.

מי שעשוי לתפוס את מקומו של אלון על הקווים בירושלים הוא לא אחר מאשר סאשה אוברדוביץ', כשזה כבר סיכם את תנאיו במהלך העונה ורק נותר לחתום על החוזה ולהודיע על כך רשמית.

בהפועל ירושלים כתבו בהודעת הפרידה: "יונצ'וק, תודה על הדרך המשותפת, על המקצועיות חסרת הפשרות, על המחויבות, ועל רגעי האושר שהענקת לכולנו. המון בהצלחה בהמשך הדרך, תמיד תהיה חלק ממשפחת הפועל!".

בעלי המועדון, מתן אדלסון אמר: "אני מודה ליונתן על תקופה ארוכה ומשמעותית, שבה ניווט את המועדון מבחינה מקצועית והותיר חותם עמוק. לזכותו נרשמו הישגים מרשימים ורבים, ומעבר לכך הוא לימד את כולנו מהי מנהיגות אמיתית, יכולת להוביל ברגעים מאתגרים, אמונה בדרך ומחויבות בלתי מתפשרת. יונתן היה שותף אמיתי לדרך וחבר. תודה על המסירות, ההשקעה האינסופית, המקצועיות והרגעים המרגשים שנזכור עוד שנים רבות. יונתן הוא הפועל, תמיד היה ותמיד ויהיה. המון בהצלחה בהמשך".