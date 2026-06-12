אלוף במילואים נמרוד שפר, המתמודד ברשימת מפלגת "הדמוקרטים" לכנסת, מצדיק את דבריו של מנהיג המפלגה, אלוף במילואים יאיר גולן, שלפיהם "מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב".

בראיון לכאן רשת ב' ב-19 במאי 2025, אמר יאיר גולן: "ישראל בדרך להיות מדינה מוקצית בין העמים, דרום אפריקה של פעם - אם לא תחזור ותתנהל כמו מדינה שפויה. ומדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה".

שפר העלה לרשת X סרטון וידאו שבו הוא מאשים את חיילי צה"ל בהריגת תינוק פלסטיני בירי בראשו.

"תסתכלו על הפנים האלה. קראו לו סאם. הוא היה בן שבעה חודשים, והוא נהרג מכדור של חייל צה"ל בראש. עכשיו תסתכלו על התיעוד הזה, שבו רואים את חיילי צה"ל שאינם מגישים עזרה לתינוק שנפצע, ותבינו שיאיר גולן צדק", אמר שפר.

שפר הוסיף ומתח ביקורת נוקבת על התנהלות צה"ל כלפי הפלסטינים. "זה לא צה"ל ששרַתי בו 37 שנים. כך לא מתנהל הצבא המוסרי ביותר בעולם. כך לא מתנהל צבא מוסרי בכלל, וכך לא מתנהל צבא ההגנה לישראל".

לדברי שפר, הקיצוניות בחברה הישראלית מחלחלת גם לצבא, והיא באה לידי ביטוי בזילות חיי אדם. "התהליכים שקורים בחברה הישראלית לא קורים מעצמם. ההקצנה, הגזענות, השנאה, האלימות - הן כולן חלק ממדיניות שמיועדת לדבר אחד: לשכנע אותנו שאין אלטרנטיבה. וצריך להגיד ביושר, התהליכים האלה לא פסחו על הצבא. הזילות בהוראות הפתיחה באש, הזילות בחיי אדם, הן תוצאה של זה".

בפנייה לציבור הבוחרים הבטיח שפר "להציל" את צה"ל מהתהליכים המסוכנים שפגעו במוסריותו. "אני כאן כדי להבטיח, אנחנו נציל את צה"ל, נעצור את אובדן הדרך ונעלה בחזרה על נתיב אנושי, שבו צדקת הדרך היא לא סתם סיסמה משיחית, אלא תוכנית פעולה, שמטרתה אחת: לחיות כאן בשלום ובביטחון. אנחנו צועדים בדרך רבין. בואו תצעדו איתנו", חתם שפר את דבריו.