נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף היום (שישי) בחריפות את איראן וטען כי ההדלפות שיצאו לתקשורת בנוגע למגעים בין הצדדים אינן משקפות את ההבנות האמיתיות.

לדבריו, "התנאים שאיראן הדליפה לתקשורת הפייק אינם קשורים כלל לתנאים שסוכמו בכתב".

טראמפ הוסיף כי ההצהרות האיראניות על התקדמות להסכם אינן נכונות. הוא אמר כי "מה שהם אמרו, כולל ההצהרה החלשה והפתטית שלהם כאילו הושג הסכם, אינו דומה כלל לאמת".

לדבריו, "מדובר באנשים מאוד חסרי כבוד שאי אפשר לנהל איתם משא ומתן". טראמפ הוסיף כי "איתם, אין דבר כזה לנהוג בתום לב. מדהים!".

בהמשך התייחס טראמפ גם למתקפת הכטב"מים שבוצעה לדבריו נגד ספינות הודיות שיצאו ממצר הורמוז. הוא אמר כי המתקפה "נהדפה לחלוטין", והוסיף כי מדובר במהלך "בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין".

טראמפ סיים באזהרה כלפי טהרן ואמר, "מוטב להם להתעשת, ובמהירות!".