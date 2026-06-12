תיעוד מהתקיפות צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף אתמול (חמישי) ברצועת עזה וחיסל שלושה מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי. לפי ההודעה, המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי.

בין המחוסלים צאסלאם חסן צאלח וסאמי גמיל אבו דלאל, שני מפקדי מחלקה מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בנוסף חוסל אובי מאמון צאלח פרואנה, סגן מפקד פלוגה מארגון הטרור חמאס.

בדובר צה"ל ציינו כי המחבלים "היוו איום מיידי על הכוחות וחוסלו בתקיפות מדויקות". עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם.